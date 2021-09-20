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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 20 » 09:58:05

В городе на Житомирщине открыли памятник картошке. ФОТО

Вчера, 09:58:26 1186 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городе на Житомирщине открыли памятник картошке. ФОТО

 В городе Овруч установили памятник картошке. Бетонная скульптура появилась центральном парке города. Создал памятник преподаватель Овручской детской художественной школы Юрий Кравчук.

Скульптура является олицетворением женщины. Золотая картофелина держит руки в стороны, одета в платок, бусы, фартук и имеет красные сапожки.



Фото: Укринформ

Открытие памятника состоялось во время гастрономического фестиваля "Поліська пані Картопелька", который в этом году отмечали вместе с 1075-летием со дня основания города.

В течение трех дней для гостей праздника действовали множество локаций и активностей. В частности, во время фестиваля впервые состоялся картофельный карнавал с костюмированными-театрализованным действом. Все желающие могли посоревноваться в приготовлении блюд из картофеля. Для гостей фестиваля действовали народные забавы, дегустация блюд из картофеля и праздничная торговля.







Фото: областной совет
Тэги: Житомирщина, памятник, картошка
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