В городе на Житомирщине открыли памятник картошке. ФОТО

В городе Овруч установили памятник картошке. Бетонная скульптура появилась центральном парке города. Создал памятник преподаватель Овручской детской художественной школы Юрий Кравчук.
Скульптура является олицетворением женщины. Золотая картофелина держит руки в стороны, одета в платок, бусы, фартук и имеет красные сапожки.
Фото: Укринформ
Открытие памятника состоялось во время гастрономического фестиваля "Поліська пані Картопелька", который в этом году отмечали вместе с 1075-летием со дня основания города.
В течение трех дней для гостей праздника действовали множество локаций и активностей. В частности, во время фестиваля впервые состоялся картофельный карнавал с костюмированными-театрализованным действом. Все желающие могли посоревноваться в приготовлении блюд из картофеля. Для гостей фестиваля действовали народные забавы, дегустация блюд из картофеля и праздничная торговля.
Фото: областной совет