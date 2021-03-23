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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 23 » 13:57:24

Похож на Путина: на Житомирщине памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом

Сегодня, 14:20:54 498 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Похож на Путина: на Житомирщине памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом

 В селе Дедковичи Коростенского района Житомирской области обнаружили памятник погибшим солдатам, который похож на российского президента Владимира Путина.

Фото памятника опубликовали в группе "Коростенский укрепрайон (УР№5)" на странице в Facebook.

"Подвиг солдата увековечен в дереве ... с. Дедковичи, Коростенский район, наши дни", - подписал снимок его автор.

Пользователи соцсети заметили сходство монумента с главой Кремля. В комментариях под заметкой назвали это позором и издевательством.
 

"Мне одному кажется, что на современного царька российского похож?", "Вова Путин", "Это позор, "Издевательство над погибшими", - отметили в сети.


С фото можно предположить, что памятник, вероятно, стоит в селе еще с советских времен.

Тэги: Житомирщина, памятник, путинхуйло
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:28:16, Сегодня [Материал]

Это видать прадед Путина.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:32:33, Сегодня [Материал]

У нас больниц нету и врачей..... и больные умирают от банальной простуды. и воспаления лёгких, а вы тут клеймите какойто бетон.
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