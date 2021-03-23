Похож на Путина: на Житомирщине памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом

В селе Дедковичи Коростенского района Житомирской области обнаружили памятник погибшим солдатам, который похож на российского президента Владимира Путина.
Фото памятника опубликовали в группе "Коростенский укрепрайон (УР№5)" на странице в Facebook.
"Подвиг солдата увековечен в дереве ... с. Дедковичи, Коростенский район, наши дни"
, - подписал снимок его автор.
Пользователи соцсети заметили сходство монумента с главой Кремля. В комментариях под заметкой назвали это позором и издевательством.
"Мне одному кажется, что на современного царька российского похож?", "Вова Путин", "Это позор, "Издевательство над погибшими", - отметили в сети.
С фото можно предположить, что памятник, вероятно, стоит в селе еще с советских времен.