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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 8 » 16:28:47

В Житомирской области водитель разбил памятник погибшим во Второй мировой войне

Вчера, 16:41:47 835 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель разбил памятник погибшим во Второй мировой войне

 В райцентре Черняхов водитель автомобиля сбил памятный знак "Скорбящая мать", установленный в честь воинов, погибших во Второй мировой войне. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 34-летний местный житель, двигаясь по улице районного центра, не справился с управлением и допустил столкновение с памятником", - говорится в сообщении.


В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в местную больницу.

По факту повреждения памятного знака полиция открыла уголовное производство.

"Все обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе начавшегося досудебного расследования по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - отмечают в полиции.
Тэги: дтп, Житомирщина, памятник
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