В Житомирской области водитель разбил памятник погибшим во Второй мировой войне

В райцентре Черняхов водитель автомобиля сбил памятный знак "Скорбящая мать", установленный в честь воинов, погибших во Второй мировой войне. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 34-летний местный житель, двигаясь по улице районного центра, не справился с управлением и допустил столкновение с памятником", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в местную больницу.
По факту повреждения памятного знака полиция открыла уголовное производство.
"Все обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе начавшегося досудебного расследования по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - отмечают в полиции.