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«Защищал землю, а не политическую систему»: в Житомире предлагают восстановить бюст Шелушкова

Сегодня, 16:41:28 408 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Защищал землю, а не политическую систему»: в Житомире предлагают восстановить бюст Шелушкова

 В Житомире предлагают восстановить бюст Григория Шелушкова, который был демонтирован в 2016 году во время декоммунизации. С соответствующим предложением в горсовет обратился Андрей Полищук.

"Мы уже имеем опыт когда после переименования на горячую руку улицу Маликова (хотя 95% людей были против переименования) было заключение Национального института памяти о том, что Маликов не подпадает под декоммунизации. Шелушков за свою подпольную деятельность против врага был расстрелян под селом Довжик. Поэтому мое мнение что бюст должен быть возвращен на место. Человек был партизаном и подпольщиком, конечно можно сказать что он был членом коммунистической партии, но тогда такое время было, не в партии - дорога по жизни закрыта", - объясняет свою позицию автор петиции.

Он добавляет, что Шелушков защищал в страшные времена свою землю, а не политическую систему. Поддержать онлайн-петицию можно по ссылке. Чтобы её рассмотрели в мэрии, она должна собрать 300 подписей за 30 дней.

Григорий Иванович Шелушков - один из организаторов и руководителей подпольного и партизанского движения в Украине, секретарь Житомирского подпольного обкома КП(б)У. В мае 1943 года подпольный обком партии готовил выход подпольщиков в партизанские отряды, чтобы развернуть массовую открытую борьбу с немецкими оккупантами. Но перед самым проведением этой операции, 25 мая 1943 года, провокаторы, которые проникли в комитет, выдали его руководителей. В это время и был арестован Шелушков. 30 мая 1943 года после жестких пыток в застенках гестапо Григорий Иванович Шелушков был расстрелян.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслуги в организации и руководстве Житомирским подпольным обкомом партии, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны секретарю Житомирского подпольного обкома КПУ Шелушкову Григорию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Украинским институтом национальной памяти Григорий Шелушков был включен в перечень лиц, подпадающих под действие антикомунизацийного законодательства. Распоряжением Житомирского городского головы памятник-бюст был определен под демонтаж. Он был демонтирован 13 июля 2016 года.






Бюст Шелушкова, февраль 2016 года
Автор фото: Игорь Щербаков
Тэги: Шелушков, памятник, Житомир, петиция, декоммунизация
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Комментариев: 7
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 16:46:04, Сегодня
0

Ой надеюсь будут назад переименовывать и ставить обратно памятники, кроме Ленина, кому эти бандеры с шухевичами и непонятно кем надо
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:57:55, Сегодня
-1

Надейтесь. Надія помирає останньою. XD За тиждень під петицією аж 10 підписів. Що недвозначно натякає: всім більше, ніш пофіг. Але ніхто не забороняє вам вірити, що все само якось розрулиться на вашу користь без вашої ж участі. PS Не втомлююся дякувати всім богам за пасивність та непасіонарність вати.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:03:52, Сегодня
-1

это правда. Ватникам пофиг на петиции. С рагулями нельзя договаривацца. Они понимают только язык силы или денег. Но денег им никто не даст.
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 17:04:36, Сегодня
-1

Пархоменко памятник стоял не за то, в какой партии он был.
Кстати, памятник был демонтирован незаконно:
4) символіка комуністичного тоталітарного режиму - символіка, що включає:
...(д) зображення, пам'ятники ... крім пам'ятників та пам'ятних знаків, пов'язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:12:11, Сегодня
-2

Автор петиции небось готов восстановить памятник за свой счет? Если нет, то что, в городе других проблем мало? Лучше пускай распределят эти деньги между больницами!
Mira
6 Irina (Mira)   • 17:20:24, Сегодня
-1

Логическая цепочка - Шелушков был врагом для фашистов,поэтому они его пытали и расстреляли - после войны за мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза - в наше время Шелушкова декоммунизировали, т.е. посчитали опять врагом. Вывод: враги фашистов стали и нашими врагами, и все кто боролись против фашистов тоже наши враги. А фашисты - наши друзья и хотели нам радости и счастья.Так получается?
lg2013
7 lg (lg2013)   • 18:07:35, Сегодня
0

Під час війни боролись і були розстріляні тисячі партизан, підпільників, воїнів-героїв. Чому пам'ятники окремим?
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