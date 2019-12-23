«Защищал землю, а не политическую систему»: в Житомире предлагают восстановить бюст Шелушкова

В Житомире предлагают восстановить бюст Григория Шелушкова, который был демонтирован в 2016 году во время декоммунизации. С соответствующим предложением в горсовет обратился Андрей Полищук.
"Мы уже имеем опыт когда после переименования на горячую руку улицу Маликова (хотя 95% людей были против переименования) было заключение Национального института памяти о том, что Маликов не подпадает под декоммунизации. Шелушков за свою подпольную деятельность против врага был расстрелян под селом Довжик. Поэтому мое мнение что бюст должен быть возвращен на место. Человек был партизаном и подпольщиком, конечно можно сказать что он был членом коммунистической партии, но тогда такое время было, не в партии - дорога по жизни закрыта"
, - объясняет свою позицию автор петиции.
Он добавляет, что Шелушков защищал в страшные времена свою землю, а не политическую систему. Поддержать онлайн-петицию можно по ссылке
. Чтобы её рассмотрели в мэрии, она должна собрать 300 подписей за 30 дней.
Григорий Иванович Шелушков
- один из организаторов и руководителей подпольного и партизанского движения в Украине, секретарь Житомирского подпольного обкома КП(б)У. В мае 1943 года подпольный обком партии готовил выход подпольщиков в партизанские отряды, чтобы развернуть массовую открытую борьбу с немецкими оккупантами. Но перед самым проведением этой операции, 25 мая 1943 года, провокаторы, которые проникли в комитет, выдали его руководителей. В это время и был арестован Шелушков. 30 мая 1943 года после жестких пыток в застенках гестапо Григорий Иванович Шелушков был расстрелян.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслуги в организации и руководстве Житомирским подпольным обкомом партии, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны секретарю Житомирского подпольного обкома КПУ Шелушкову Григорию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Украинским институтом национальной памяти Григорий Шелушков был включен в перечень лиц, подпадающих под действие антикомунизацийного законодательства. Распоряжением Житомирского городского головы
памятник-бюст был определен под демонтаж. Он был демонтирован 13 июля 2016 года
.
Бюст Шелушкова, февраль 2016 года
Автор фото: Игорь Щербаков
«Защищал землю, а не политическую систему»: в Житомире предлагают восстановить бюст Шелушкова
Кстати, памятник был демонтирован незаконно:
4) символіка комуністичного тоталітарного режиму - символіка, що включає:
...(д) зображення, пам'ятники ... крім пам'ятників та пам'ятних знаків, пов'язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України