Американский футбол на «Спартак Арене»: житомирские «Бизоны» примут киевских «Патриотов»

"Не смотря на значительную разницу в численности и опыте с остальными командами , "Бизоны" все-таки решили "набивать шишки" с серьезными соперниками. Познакомьтесь с этим, пока еще, экзотическим видом спорта, который набирает всё больше популярности в Украине", – говорят в команде.