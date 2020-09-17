Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 17.09.2020    22:14:56
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 17 » 14:57:01

Американский футбол на «Спартак Арене»: житомирские «Бизоны» примут киевских «Патриотов»

Сегодня, 15:19:01 453 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Американский футбол на «Спартак Арене»: житомирские «Бизоны» примут киевских «Патриотов»

 В воскресенье, 20 сентября, на стадионе "Спартак Арена" состоится матч по американскому футболу. Житомирские "Бизоны" примут киевских "Патриотов".

Столичная команда – одна из самых титулованных и опытных в Украине.

"Бизоны" приглашают всех желающих прийти и поддержать житомирскую команду в этом противостоянии.
 

"Не смотря на значительную разницу в численности и опыте с остальными командами , "Бизоны" все-таки решили "набивать шишки" с серьезными соперниками. Познакомьтесь с этим, пока еще, экзотическим видом спорта, который набирает всё больше популярности в Украине", – говорят в команде.


Начало матча в 18:00. Вход – свободный. 

"Просим всех соблюдать дистанцию и одевать маски! Безопасность прежде всего!" – призывают "Бизоны".

Напомним, в Житомире команда по американскому футболу "Bisons" появилась осенью 2019 года.

Тэги: матч, Житомир, американский футбол
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus