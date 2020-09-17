Американский футбол на «Спартак Арене»: житомирские «Бизоны» примут киевских «Патриотов»

В воскресенье, 20 сентября, на стадионе "Спартак Арена" состоится матч по американскому футболу. Житомирские "Бизоны" примут киевских "Патриотов".
Столичная команда – одна из самых титулованных и опытных в Украине.
"Бизоны" приглашают всех желающих прийти и поддержать житомирскую команду в этом противостоянии.
Начало матча в 18:00. Вход – свободный.
"Просим всех соблюдать дистанцию и одевать маски! Безопасность прежде всего!"
"Не смотря на значительную разницу в численности и опыте с остальными командами , "Бизоны" все-таки решили "набивать шишки" с серьезными соперниками. Познакомьтесь с этим, пока еще, экзотическим видом спорта, который набирает всё больше популярности в Украине", – говорят в команде.
– призывают "Бизоны".
Напомним, в Житомире команда по американскому футболу "Bisons"
появилась осенью 2019 года.