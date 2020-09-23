В Житомирской области женщина упала в глубокую яму и провела в ней всю ночь. ФОТО

"Выяснилось, что в яму, глубиной до двух метров, женщина упала еще вчера вечером (22 сентября, - ред.). Она звала на помощь, но ввиду того, что яма находится на территории одного из бывших заводов и, соответственно, там никого нет, то пострадавшую никто не услышал", - говорится в сообщении.