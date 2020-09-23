В Житомирской области женщина упала в глубокую яму и провела в ней всю ночь. ФОТО

В Житомирской области женщина упала в яму и всю ночь провела в ней, потому что не могла самостоятельновыбраться. Инцидент произошел в городе Андрушевка на территории бывшего завода.
Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Выяснилось, что в яму, глубиной до двух метров, женщина упала еще вчера вечером (22 сентября, - ред.). Она звала на помощь, но ввиду того, что яма находится на территории одного из бывших заводов и, соответственно, там никого нет, то пострадавшую никто не услышал", - говорится в сообщении.
При падении женщина травмировала руку и предплечье. 23 сентября работники учреждения, расположенного напротив, пришли на работу, услышали крики о помощи и вызвали спасателей.
Чтобы извлечь пострадавшую на поверхность, спасатели спустились к ней по лестнице, но из-за упадка сил женщина не могла самостоятельно выбраться. Поэтому сотрудники ГСЧС обвязали ее веревками и подняли. На поверхности ее ожидали медики, которые доставили пострадавшую в районную больницу.