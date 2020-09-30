Аудиторы обнаружили в горсовете на Житомирщине нарушений на 2 млн грн

Аудиторы провели проверку в Чудновском городском совете и обнаружили нарушений на 2 миллиона гривен. Больше всего нарушений среди начислений материальной помощи на оздоровление. Об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы Украины
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"Специалисты Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области провели ревизию городского бюджета и финансово-хозяйственной деятельности Чудновского городского совета за период с 01.11.2015 по 31.05.2020 и обнаружили финансовые нарушения, которые привели к потерям на сумму более 2 млн гривен", - говорится в сообщении.
Аудиторы обнаружили нарушения законодательства при начислении и выплате работникам городского совета материальной помощи на оздоровление, что привело к излишнему использованию бюджетных средств, вместе с перечислениями на сумму 800 тыс. гривен.
Кроме того, установлены факты оплаты завышенного объема и стоимости выполненных подрядчиками строительных работ на сумму свыше 300 тыс. грн, покрытие расходов посторонних юридических лиц на сумму почти 220 тыс. гривен.
Из-за незаключения Чудновским городским советом с заказчиками строительства договоров о долевом участии и невнесении последним паевого участия (взноса) в развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Чуднов городской бюджет недополучил более 680 тыс. грн.
"За допущенные нарушения финансовой дисциплины составлен один протокол по части первой статьи 164-2 КУоАП. О результатах ревизии поставлены в известность правоохранительные органы"
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