Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30.09.2020    20:32:50
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Сентябрь » 30 » 18:14:27

Аудиторы обнаружили в горсовете на Житомирщине нарушений на 2 млн грн

Сегодня, 18:30:27 238 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Аудиторы обнаружили в горсовете на Житомирщине нарушений на 2 млн грн

 Аудиторы провели проверку в Чудновском городском совете и обнаружили нарушений на 2 миллиона гривен. Больше всего нарушений среди начислений материальной помощи на оздоровление. Об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы Украины.
 

"Специалисты Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области провели ревизию городского бюджета и финансово-хозяйственной деятельности Чудновского городского совета за период с 01.11.2015 по 31.05.2020 и обнаружили финансовые нарушения, которые привели к потерям на сумму более 2 млн гривен", - говорится в сообщении.


Аудиторы обнаружили нарушения законодательства при начислении и выплате работникам городского совета материальной помощи на оздоровление, что привело к излишнему использованию бюджетных средств, вместе с перечислениями на сумму 800 тыс. гривен.

Кроме того, установлены факты оплаты завышенного объема и стоимости выполненных подрядчиками строительных работ на сумму свыше 300 тыс. грн, покрытие расходов посторонних юридических лиц на сумму почти 220 тыс. гривен.

Из-за незаключения Чудновским городским советом с заказчиками строительства договоров о долевом участии и невнесении последним паевого участия (взноса) в развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Чуднов городской бюджет недополучил более 680 тыс. грн.

"За допущенные нарушения финансовой дисциплины составлен один протокол по части первой статьи 164-2 КУоАП. О результатах ревизии поставлены в известность правоохранительные органы", - отметили аудиторы.
Тэги: аудиторы, горсовет, проверка
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 20:26:26, Сегодня [Материал]
0

за 5 лет, всего, 2 млн.? так, они - ангелы ;) дайте им премию )))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus