Житомиряне отныне могут самостоятельно проверить законность уличной рекламы

Улицы Житомира за последние годы заполонили разнообразные рекламные и информационные конструкции. Большинство из них законные, но есть и такие, которые установлены без согласования с властями города.
Благодаря геопорталу города отныне каждый житомирянин может законность той или иной рекламной конструкции. Житомирский городской совет в соцсети объяснил, как пользоваться порталом
"Перейдя по ссылке http://gis.zt-rada.gov.ua/ на геопортал города, должны в "Реестре рекламных средств" нажать кнопку "карта". Вам откроется карта-схема, которая поможет горожанам отслеживать незаконную установку информационных и рекламных конструкций и значительно упростит работу в сфере легализации размещения внешней рекламы"
, - говорят в мэрии.
В случае если рекламная конструкция не отмечена на карте, значит, она размещена незаконно. В таком случае можно сообщить об этом по электронному адресу: gis@zt-rada.gov.ua
Сейчас реестр рекламных конструкций Житомира насчитывает более 1000 законных и согласованных с городским советом рекламных средств.
ЧТО ДАЛЕЕ??? КТО будет удалять незаконное? Недополиция, которая не может закрыть проход к церквям???
А, чё, мелочиться? Давай, Департамент по реагированию на вышеуказанные сообщения с начальником и двумя замами его ;)