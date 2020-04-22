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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 22 » 17:35:23

Житомиряне отныне могут самостоятельно проверить законность уличной рекламы

Вчера, 17:35:23 1065 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне отныне могут самостоятельно проверить законность уличной рекламы

 Улицы Житомира за последние годы заполонили разнообразные рекламные и информационные конструкции. Большинство из них законные, но есть и такие, которые установлены без согласования с властями города.

Благодаря геопорталу города отныне каждый житомирянин может законность той или иной рекламной конструкции. Житомирский городской совет в соцсети объяснил, как пользоваться порталом

"Перейдя по ссылке http://gis.zt-rada.gov.ua/ на геопортал города, должны в "Реестре рекламных средств" нажать кнопку "карта". Вам откроется карта-схема, которая поможет горожанам отслеживать незаконную установку информационных и рекламных конструкций и значительно упростит работу в сфере легализации размещения внешней рекламы", - говорят в мэрии.

В случае если рекламная конструкция не отмечена на карте, значит, она размещена незаконно. В таком случае можно сообщить об этом по электронному адресу: gis@zt-rada.gov.ua

Сейчас реестр рекламных конструкций Житомира насчитывает более 1000 законных и согласованных с городским советом рекламных средств.

Тэги: реклама, горсовет, портал, проверка, Житомир
Комментариев: 7
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:44:08, Вчера [Материал]
+6

Ну предположим нашли, сообщили.
ЧТО ДАЛЕЕ??? КТО будет удалять незаконное? Недополиция, которая не может закрыть проход к церквям???
Яблочный
2 Алексей Федорович (Яблочный)   • 19:21:13, Вчера [Материал]
+1

"Кожен з нас — президент." (с)
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:21:48, Вчера [Материал]
0

А те що у нас поліція взагалі не зрозуміло для чого, то це факт. Навіщо ми їх утримуємо?
kolia-68
3 kolia-608 (kolia-68)   • 19:26:50, Вчера [Материал]
+5

--"Вам откроется карта-схема, которая поможет горожанам отслеживать незаконную установку информационных и рекламных конструкций и значительно упростит работу в сфере легализации размещения внешней рекламы"-- ГОРОЖАНАМ ПОМОГАТЬ НЕ НАДО, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ "ПРОЕДАЮЩИЕ" БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТСЛЕДИТЬ ЭТУ ВСЮ ХУ@ТЕНЬ В ТЕЧЕНИИ ПОЛУДНЯ, НО ТОЛЬКО ЛИШЬ ПРИ БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ ИЛИ КОМАНДЫ СВЕРХУ. НО ВМЕСТО ЖЕЛАНИЙ ОТКАТЫ А НА ВХОДЯЩИЕ - БЛОКИРОВА.
bda
6 ДДД (bda)   • 22:13:40, Вчера [Материал]
0

+1 Согласен, служба есть, но, ведь, теперь, можно создать ещё одну службу и назвать ОТДЕЛОМ по проверке сообщений граждан на электронный адрес .. о незаконном размещении рекламы.
А, чё, мелочиться? Давай, Департамент по реагированию на вышеуказанные сообщения с начальником и двумя замами его ;)
Fenugreek
4 Andrey (Fenugreek)   • 20:05:00, Вчера [Материал]
0

Власти делаю все, что бы людей отвлечь от реальных проблем.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:17:34, Вчера [Материал]
0

диджитализация шагает по городу...
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