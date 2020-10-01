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Бунт в колонии и минирование зданий: в Житомире прошли антитеррористические учения. ФОТО

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Бунт в колонии и минирование зданий: в Житомире прошли антитеррористические учения. ФОТО

 Служба безопасности Украины провела в Житомире антитеррористические учения. Мероприятия прошли на базе учреждения исполнения наказаний в условиях максимально приближенных к реальным.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
 

"Целью учений стало повышение уровня готовности соответствующих подразделений к действиям в рамках проведения антитеррористической операции в пенитенциарном учреждении", - сообщает СБУ.


Согласно легенде, условная группа "террористов", которые отбывают наказание, захватила работников учреждения и забаррикадировалась в одной из камер. Для поддержки действий заключенных, их сообщники по периметру режимного объекта обеспечивали наблюдение за действиями силовиков, а также "заминировали" несколько зданий в Житомире.

После безрезультатных переговоров руководитель оперативного штаба принял решение о задействовании спецназовцев СБУ, Нацполиции и Государственной уголовно-исполнительной службы. Силовики нейтрализовали "злоумышленников", обнаружили и обезвредили имитационные взрывные устройства.

"Представители Координационной группы проанализировали каждую фазу тренировок и предоставили дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности к противодействию террористическим угрозам", - отмечают в спецслужбе.

















Тэги: Житомир, СБУ, полиция, Террористы, учения
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