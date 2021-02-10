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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 10 » 14:41:42

На Маликова проходят совместные учения полиции и Нацгвардии: житомирян просят не паниковать

Сегодня, 14:57:42 987 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Маликова проходят совместные учения полиции и Нацгвардии: житомирян просят не паниковать

 Сегодня 10 февраля в Житомире в районе Маликова возле кладбища проходят совместные учения полицейских и нацгвардейцев.

Полиция Житомирщины призывает горожан не паниковать и с пониманием отнестись к мероприятиям.
 

"Уважаемые друзья, сегодня начался практический этап специальных общеобластных учений полицейских и нацгвардейцев. Он продлится до пятницы 12 февраля. Сегодняшние события в г. Житомире, в районе улицы Маликова и Польского бульвара - часть задач, над которыми сейчас работают подразделения полиции", - сообщила пресс-секретарь областной полиции Алла Ващенко.


Цель учений - отработать эффективность, слаженность и профессионализм действий всех подразделений полиции и Нацгвардии.

"Думаю, никого не нужно убеждать, что без практического опыта в реальных ситуациях сложно, поэтому еще раз просим всех жителей Житомирщины с пониманием отнестись к мероприятиям", – добавила Ващенко.







Тэги: Житомир, полиция, учения
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:37:19, Сегодня [Материал]
-2

Учитесь там у себя на территории. А так.... это запугивание населения.
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