На Маликова проходят совместные учения полиции и Нацгвардии: житомирян просят не паниковать

Сегодня 10 февраля в Житомире в районе Маликова возле кладбища проходят совместные учения полицейских и нацгвардейцев.
Полиция Житомирщины призывает горожан не паниковать и с пониманием отнестись к мероприятиям.
Цель учений
"Уважаемые друзья, сегодня начался практический этап специальных общеобластных учений полицейских и нацгвардейцев. Он продлится до пятницы 12 февраля. Сегодняшние события в г. Житомире, в районе улицы Маликова и Польского бульвара - часть задач, над которыми сейчас работают подразделения полиции", - сообщила пресс-секретарь областной полиции Алла Ващенко.
- отработать эффективность, слаженность и профессионализм действий всех подразделений полиции и Нацгвардии.
"Думаю, никого не нужно убеждать, что без практического опыта в реальных ситуациях сложно, поэтому еще раз просим всех жителей Житомирщины с пониманием отнестись к мероприятиям"
, – добавила Ващенко.