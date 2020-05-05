Капитан полиции требовал дань от перевозчиков лесопродукции. 5 мая в Житомире СБУ задержала полицейского сразу после передачи части взятки от одного из предпринимателей.
"По предварительной версии следствия полицейский угрожал местным предпринимателям создать искусственные препятствия при транспортировке и хранении леса в случае неуплаты дани. Сумма зависела от количества рейсов и объемов продукции на складах"
, - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По оперативным данным, ежемесячно с каждого предпринимателя полицейский получал от 30 до 50 тысяч гривен. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения денег фигурантом от пяти коммерсантов.
"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для документирования других фактов получения неправомерной выгоды фигурантом дела"
, - информирует Служба безопасности Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании начальнику сектора реагирования патрульной полиции меры пресечения.
Собирал дань с перевозчиков леса: СБУ задержала в Житомире капитана полиции. ФОТО