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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 5 » 18:29:55

Собирал дань с перевозчиков леса: СБУ задержала в Житомире капитана полиции. ФОТО

Вчера, 18:29:55 1998 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собирал дань с перевозчиков леса: СБУ задержала в Житомире капитана полиции. ФОТО

 Капитан полиции требовал дань от перевозчиков лесопродукции. 5 мая в Житомире СБУ задержала полицейского сразу после передачи части взятки от одного из предпринимателей.

"По предварительной версии следствия полицейский угрожал местным предпринимателям создать искусственные препятствия при транспортировке и хранении леса в случае неуплаты дани. Сумма зависела от количества рейсов и объемов продукции на складах", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.

По оперативным данным, ежемесячно с каждого предпринимателя полицейский получал от 30 до 50 тысяч гривен. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения денег фигурантом от пяти коммерсантов.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для документирования других фактов получения неправомерной выгоды фигурантом дела", - информирует Служба безопасности Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании начальнику сектора реагирования патрульной полиции меры пресечения.







Тэги: Житомир, полиция, СБУ
Комментариев: 4
google
1 Гугиль (google)   • 18:41:38, Вчера [Материал]
+2

один другого ловят , но чето за 30 лет ничего в хорошую сторону не изменилось. делаем выводы.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 18:49:46, Вчера [Материал]
+4

Шо старая милиция, что новая полиция, один хрен...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:39:06, Вчера [Материал]
+3

Я же говорил, что у руководства ВИЛЛЫ в Севильи Испания.
mangol
4 Саня (mangol)   • 14:48:48, Сегодня [Материал]
0

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