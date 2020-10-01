Модель из Житомира получила тяжелые травмы в Иордании: девушку самолетом доставили в Украину

"Это досадная случайность, никто от этого не застрахован. Меня забрала скорая, очень долго не знали, что со мной делать, оперировать, не оперировать", - рассказывает Елена.

"Врачи диагностировали, что у девушки, к сожалению, серьезная травма, произошел перелом позвоночника. Мы с ней пообщались и с врачами. И нам было сказано, что, к сожалению, надежды нет", - рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Украины Мирослава Щербатюк.

"Подключились друзья, которые собрали 5000 динаров, а это по курсу - 7000 долларов США, кроме того еще одна гражданка, которая попросила, чтобы ее не называли, которая представляет саудовскую инвестиционную компанию, также пожертвовала 5000 динаров", - добавляет посол.

"Сделали трансплантацию, то есть фиксацию перелома позвоночника, сейчас состояние ее после транспортировки немножко ухудшилось, тяжелое", - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы Николай Биляс.