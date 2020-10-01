Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 01.10.2020    18:30:40
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 1 » 15:04:17

Модель из Житомира получила тяжелые травмы в Иордании: девушку самолетом доставили в Украину

Сегодня, 15:42:10 946 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Модель из Житомира получила тяжелые травмы в Иордании: девушку самолетом доставили в Украину

 29-летняя модель из Житомира Елена Красуцкая тяжело травмировалась в Иордании: сломала позвоночник и ноги. Друзья, родственники девушки и неравнодушные собирали необходимые для лечения средства.

О сборе средств на лечение "Журнал Житомира" информировал на Facebook-странице. В итоге тяжело травмированную доставили самолетом в родной Житомир.

По информации ТСН, девушка подрабатывала моделью для глянца, а в Иорданию поехала к друзьям еще в начале марта, но из-за коронавирус не смогла вернуться в Украину домой. В тот вечер была с друзьями на террасе, фотографировались, Елена не удержала равновесие и упала с 3 этажа.
 

"Это досадная случайность, никто от этого не застрахован. Меня забрала скорая, очень долго не знали, что со мной делать, оперировать, не оперировать", - рассказывает Елена.

 

О травмированной украинке врачи сообщили в украинское посольство в Иордании. Дипломаты сразу поехали в госпиталь.
 

"Врачи диагностировали, что у девушки, к сожалению, серьезная травма, произошел перелом позвоночника. Мы с ней пообщались и с врачами. И нам было сказано, что, к сожалению, надежды нет", - рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Украины Мирослава Щербатюк.


У девушки закончился срок страховки и поэтому фактически она находилась в стране нелегально, говорит дипломат. А медицинская помощь для иностранцев там очень дорогая.
 

"Подключились друзья, которые собрали 5000 динаров, а это по курсу - 7000 долларов США, кроме того еще одна гражданка, которая попросила, чтобы ее не называли, которая представляет саудовскую инвестиционную компанию, также пожертвовала 5000 динаров", - добавляет посол.


С помощью посольства и неравнодушных Елену самолетом доставили в Украину. Сейчас девушка в реанимации областной больницы. Состояние ее ухудшилось после перелета, говорят медики, но девушка держится. У Елены сломан позвоночник и обе ноги.


 

"Сделали трансплантацию, то есть фиксацию перелома позвоночника, сейчас состояние ее после транспортировки немножко ухудшилось, тяжелое", - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы Николай Биляс.


"Нижняя часть тела у нее вообще парализована. Мы уже касались, ноги берешь, вообще никакой реакции, то есть нижняя часть у нее совсем неподвижна", - рассказывает мама девушки.

После падения с высоты Елену ждут годы реабилитации. Прогнозировать, сможет ли Елена вообще когда-нибудь встать на ноги, медики не берутся.
Тэги: житомирянка, Модель, несчастный случай, травмы
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus