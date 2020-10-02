На житомирском вокзале поймали заключенного, сбежавшего из колонии

В Житомире разыскали и задержали осужденного, который сегодня утром сбежал из исправительной колонии. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"Сотрудниками исправительной колонии найден и задержан осужденный, который сегодня утром самовольно оставил место заключения"
, - сообщает ведомство.
Беглеца задержали около 14:00 на вокзале в Житомире.
Напомним, осужденный 1999 года рождения сбежал утром 2 октября
из исправительной колонии. Он отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года за совершение кражи.
По факту побега из мест отбывания наказания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 393 УК Украины. Кроме этого, по данному факту Житомирской областной прокуратурой начата проверка в отношении действий должностных лиц Житомирской исправительной колонии №4.