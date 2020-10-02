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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 2 » 16:46:50

На житомирском вокзале поймали заключенного, сбежавшего из колонии

Сегодня, 17:25:50 474 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На житомирском вокзале поймали заключенного, сбежавшего из колонии

 В Житомире разыскали и задержали осужденного, который сегодня утром сбежал из исправительной колонии. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.

"Сотрудниками исправительной колонии найден и задержан осужденный, который сегодня утром самовольно оставил место заключения", - сообщает ведомство.

Беглеца задержали около 14:00 на вокзале в Житомире.

Напомним, осужденный 1999 года рождения сбежал утром 2 октября из исправительной колонии. Он отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года за совершение кражи.

По факту побега из мест отбывания наказания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 393 УК Украины. Кроме этого, по данному факту Житомирской областной прокуратурой начата проверка в отношении действий должностных лиц Житомирской исправительной колонии №4.
Тэги: осужденный, Побег, колония, Житомир
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:04:14, Сегодня [Материал]
0

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