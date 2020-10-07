В Житомирской области поймали «на горячем» банду магазинных воров. ФОТО

"6 октября ночью сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами КОРДа задержали 4 парней после совершения ими кражи из магазина в с. Заречье Овручского района. Молодчики, среди прочего имущества, также прихватили с собой терминал пополнения счетов. За попытками его сломать их и застали полицейские неподалеку от торгового помещения", - рассказали в полиции.