В Житомирской области поймали «на горячем» банду магазинных воров. ФОТО

В Житомирской области спецназовцы поймали с поличным группу магазинных воров. Воры украли из сельского магазина деньги, сигареты и алкоголь. Вынесли еще и терминал пополнения счетов.
По словам полицейских, они вышли на след преступников по почерку краж, которые те совершали преимущественно в сельских магазинах.
"6 октября ночью сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами КОРДа задержали 4 парней после совершения ими кражи из магазина в с. Заречье Овручского района. Молодчики, среди прочего имущества, также прихватили с собой терминал пополнения счетов. За попытками его сломать их и застали полицейские неподалеку от торгового помещения", - рассказали в полиции.
Задержанные и их сообщник являются жителями г. Коростеня, в возрасте от 20 до 27 лет. Часть из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
По имеющейся информации, эта группа может быть причастна к ряду преступлений, совершенных на территории Емильчинского, Коростенского, Лугинского, Овручского, Олевского и Хорошевского районов. Также полицейские проверяют информацию о продаже похищенного через торговую сеть.