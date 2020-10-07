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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 7 » 09:17:13

В Житомирской области поймали «на горячем» банду магазинных воров. ФОТО

Сегодня, 09:37:13 832 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области поймали «на горячем» банду магазинных воров. ФОТО

 В Житомирской области спецназовцы поймали с поличным группу магазинных воров. Воры украли из сельского магазина деньги, сигареты и алкоголь. Вынесли еще и терминал пополнения счетов.

По словам полицейских, они вышли на след преступников по почерку краж, которые те совершали преимущественно в сельских магазинах.
 

"6 октября ночью сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами КОРДа задержали 4 парней после совершения ими кражи из магазина в с. Заречье Овручского района. Молодчики, среди прочего имущества, также прихватили с собой терминал пополнения счетов. За попытками его сломать их и застали полицейские неподалеку от торгового помещения", - рассказали в полиции.


Задержанные и их сообщник являются жителями г. Коростеня, в возрасте от 20 до 27 лет. Часть из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По имеющейся информации, эта группа может быть причастна к ряду преступлений, совершенных на территории Емильчинского, Коростенского, Лугинского, Овручского, Олевского и Хорошевского районов. Также полицейские проверяют информацию о продаже похищенного через торговую сеть.



Тэги: кража, магазины, задержание, банда
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