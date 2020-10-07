Представлены видеоработы победителей конкурса «Житомире! Я люблю тебе»

В Житомире представили две видеоработы, которые победили в конкурсе «Житомире! Я люблю тебе». Конкурс проводится для формирования положительного имиджа нашего города.
В этом году победителей было двое: ролик «Обличчя твого міста» Валерии Гончаренко и Натальи Клиновской и «Мій Житомир-Main Stage!» Владимира Вербельчук.
«Мы все - актеры в этой жизни, и на этих житомирских локациях проживаем свою жизнь: встречаемся, ходим на свидания, проводим семейный отдых в парке, и сам город - это наша сцена, а спектакль называется «Жизнь», - говорит Владимир Вербельчук.
Мій Житомир-Main Stage!
Вопрос восприятия нашего города, его привлекательность, многогранность и туристические возможности раскрываются в видеофильме «Обличчя твого міста» с использованием необычного для видеоискусства художественного средства хуманизации.
Обличчя твого міста
Авторы отмечают, что работа над проектами длилась около месяца.
Напомним, что победителей конкурса на лучший сценарий видеоработ «Житомире! Я люблю тебе» определила конкурсная комиссия в июне этого года. Призовой фонд конкурса - 75 тыс. грн - разделили между победителями.
Професійний рівень на рівні! МОЛОДЦІ!!!