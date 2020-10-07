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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 7 » 15:35:39

Представлены видеоработы победителей конкурса «Житомире! Я люблю тебе»

Сегодня, 16:06:39 637 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представлены видеоработы победителей конкурса «Житомире! Я люблю тебе»

 В Житомире представили две видеоработы, которые победили в конкурсе «Житомире! Я люблю тебе». Конкурс проводится для формирования положительного имиджа нашего города.

В этом году победителей было двое: ролик «Обличчя твого міста» Валерии Гончаренко и Натальи Клиновской и «Мій Житомир-Main Stage!» Владимира Вербельчук.

«Мы все - актеры в этой жизни, и на этих житомирских локациях проживаем свою жизнь: встречаемся, ходим на свидания, проводим семейный отдых в парке, и сам город - это наша сцена, а спектакль называется «Жизнь», - говорит Владимир Вербельчук.

Мій Житомир-Main Stage!


Вопрос восприятия нашего города, его привлекательность, многогранность и туристические возможности раскрываются в видеофильме «Обличчя твого міста» с использованием необычного для видеоискусства художественного средства хуманизации.

Обличчя твого міста


Авторы отмечают, что работа над проектами длилась около месяца.

Напомним, что победителей конкурса на лучший сценарий видеоработ «Житомире! Я люблю тебе» определила конкурсная комиссия в июне этого года. Призовой фонд конкурса - 75 тыс. грн - разделили между победителями.

Тэги: Видео, конкурс, Житомир, Видеоролики
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:42:59, Сегодня [Материал]
0

Мій Житомир-Main Stage! - гарна робота!
Професійний рівень на рівні! МОЛОДЦІ!!!
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 19:33:50, Сегодня [Материал]
0

Очень красиво снято! Если бы не жил в Житомире поверил во все это:) Особенно прикольно про Аэропорт- место для фантазий! Чьих?!! Как можно намутить денег на ровном месте?!!
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