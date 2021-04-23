Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 23 Апреля 2021    17:41:12
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Апрель » 23 » 10:09:48

Стали известны победители конкурса «Житомир! Я люблю тебя!»: видеоработы презентуют осенью

Сегодня, 10:14:48 460 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стали известны победители конкурса «Житомир! Я люблю тебя!»: видеоработы презентуют осенью

 В Житомире определили победителей ежегодного конкурса концепций видеороликов «Житомир! Я люблю тебя!». Конкурс проводится с целью патриотического воспитания молодежи, формирования положительного имиджа нашего города и поддержки творческих инициатив молодых житомирян.

Как сообщили «Журналу Житомира» в городском совете, участники конкурса соревновались за призовой фонд 75 тыс. грн.

Средства будут пропорционально распределены между тремя победителями:
 
  • Алина Захарчук, «Сердце Житомира» (идея видеоролика заключается в раскрытии красоты города Житомира в людях, в их внутренних мирах, воспоминаниях, мечтах).
  • Кирилл Качанюк, «В режиме позитива» (о Житомире, эмоциях, парне и его собаке).
  • Виталий Василенко, «Я еду домой» (видеоработа о том, что только расстояние дает понять, кого ты любишь по-настоящему).

Вне конкурса будет поддержана еще одна концепция - «Песня моего города». Её авторы Ольга Майстренко и Галина Мулько приглашают зрителей совершить увлекательное путешествие по живописным уголкам Житомира вместе с детской хоровой студией «Струмочок» (около 200 участников).

Презентация роликов победителей состоится осенью этого года.

Тэги: конкурс, Видеоролики, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus