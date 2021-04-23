Стали известны победители конкурса «Житомир! Я люблю тебя!»: видеоработы презентуют осенью

В Житомире определили победителей ежегодного конкурса концепций видеороликов «Житомир! Я люблю тебя!». Конкурс проводится с целью патриотического воспитания молодежи, формирования положительного имиджа нашего города и поддержки творческих инициатив молодых житомирян.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в городском совете, участники конкурса соревновались за призовой фонд 75 тыс. грн.
Средства будут пропорционально распределены между тремя победителями:
- Алина Захарчук, «Сердце Житомира» (идея видеоролика заключается в раскрытии красоты города Житомира в людях, в их внутренних мирах, воспоминаниях, мечтах).
- Кирилл Качанюк, «В режиме позитива» (о Житомире, эмоциях, парне и его собаке).
- Виталий Василенко, «Я еду домой» (видеоработа о том, что только расстояние дает понять, кого ты любишь по-настоящему).
Вне конкурса будет поддержана еще одна концепция - «Песня моего города». Её авторы Ольга Майстренко и Галина Мулько приглашают зрителей совершить увлекательное путешествие по живописным уголкам Житомира вместе с детской хоровой студией «Струмочок» (около 200 участников).
Презентация роликов победителей состоится осенью этого года.