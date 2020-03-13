Мэрия объявила старт конкурса на лучшую концепцию видеоролика о городе и его жителей "Житомир Я люблю тебя". Общий призовой фонд конкурса составляет 75 тысяч гривен.
"Целью конкурса является содействие патриотическому воспитанию молодежи, формированию положительного имиджа города, формированию у молодежи активной жизненной позиции и поддержки творческих инициатив"
, - объясняют в городском совете.
Этапы проведения конкурса:
- прием заявок и конкурсных работ - до 10.04.2020 года;
- защиту концепций видеороликов - с 13.04 до 17.04.2020 года;
- определение победителей конкурса - до 21.04.2020;
- создание профессиональных видеороликов победителями конкурса и их презентация (сентябрь-октябрь 2020).
Требования к оформлению видеоработ:
- продолжительность - 3-4 мин.;
- размер кадра - 16:9 или 4:3
- формат видеофайла - .avi, .mpeg, .mp4 с битрейтом не ниже 10 Мбт/с.
- указать партнерскую организацию, с которой будет реализовываться проект.
Заполненную заявку на участие и описание концепции видеоролика в формате презентации .рри или .ррiх принимают в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта (каб. 108, 110) или можно прислать на электронную почту: ussms@zt-rada.gov.ua
Стартовал ежегодный конкурс видеороликов о Житомире: призовой фонд 75 тыс. грн