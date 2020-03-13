Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 13.03.2020    10:06:38
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Март » 13 » 08:51:29

Стартовал ежегодный конкурс видеороликов о Житомире: призовой фонд 75 тыс. грн

Сегодня, 09:11:32 144 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стартовал ежегодный конкурс видеороликов о Житомире: призовой фонд 75 тыс. грн

 Мэрия объявила старт конкурса на лучшую концепцию видеоролика о городе и его жителей "Житомир Я люблю тебя". Общий призовой фонд конкурса составляет 75 тысяч гривен.

"Целью конкурса является содействие патриотическому воспитанию молодежи, формированию положительного имиджа города, формированию у молодежи активной жизненной позиции и поддержки творческих инициатив", - объясняют в городском совете.

Этапы проведения конкурса:
 
  • прием заявок и конкурсных работ - до 10.04.2020 года;
  • защиту концепций видеороликов - с 13.04 до 17.04.2020 года;
  • определение победителей конкурса - до 21.04.2020;
  • создание профессиональных видеороликов победителями конкурса и их презентация (сентябрь-октябрь 2020).

Требования к оформлению видеоработ:
 
  • продолжительность - 3-4 мин.;
  • размер кадра - 16:9 или 4:3
  • формат видеофайла - .avi, .mpeg, .mp4 с битрейтом не ниже 10 Мбт/с.
  • указать партнерскую организацию, с которой будет реализовываться проект.
 

Заявка на участие
Положение о конкурсе


Заполненную заявку на участие и описание концепции видеоролика в формате презентации .рри или .ррiх принимают в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта (каб. 108, 110) или можно прислать на электронную почту: ussms@zt-rada.gov.ua
Тэги: конкурс, Видеоролики, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus