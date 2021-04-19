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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Апрель » 19 » 08:31:52

10 житомирян поборются за победу в конкурсе видеороликов «Житомире! Я люблю тебе!»

Вчера, 08:34:52 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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10 житомирян поборются за победу в конкурсе видеороликов «Житомире! Я люблю тебе!»

 В Житомире начался ежегодный конкурс концепций видеороликов «Житомир! Я люблю тебе!». Заявки на участие подали 10 житомирян, которые будут бороться за призовой фонд 75 тыс. грн. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирском городском совете.

«Конкурс проводится с целью патриотического воспитания молодежи, формирования положительного имиджа нашего города и поддержки творческих инициатив молодых житомирян», - информирует организатор, управление по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.

10 участников, которые представили свои сценарии работ:
 
  • Майстренко Ольга - «Пісня мого міста»;
  • Захарчук Алина - «Серце Житомира»;
  • Ковпака Анастасия - «Хранителі майбутнього»;
  • Яричевская Ирина, Шидей Виктория - «Житомир скрізь роки»;
  • Воловоденко Виталий - «Я є Житомир, ми є Житомир»;
  • Мудрый Назар - «Сила Думки»;
  • Веретин Ярослав - «Авантюра без назви»;
  • Слюсар Николай - «Чому саме Житомир?»;
  • Качанюк Кирилл - «Вибір місцевих/для своїх»;
  • Василенко Виталий - «Тимчасово безробітний».

До 23 апреля должны определить трех победителей. Средства на изготовление видеоработ будут распределены пропорционально между ними.

Напомним, в 2020 году победителей конкурса было двое: ролик «Обличчя твого міста» и «Мій Житомир-Main Stage!»

Тэги: Житомир, Видео, конкурс, Видеоролики
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