10 житомирян поборются за победу в конкурсе видеороликов «Житомире! Я люблю тебе!»

В Житомире начался ежегодный конкурс концепций видеороликов «Житомир! Я люблю тебе!». Заявки на участие подали 10 житомирян, которые будут бороться за призовой фонд 75 тыс. грн. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирском городском совете.
«Конкурс проводится с целью патриотического воспитания молодежи, формирования положительного имиджа нашего города и поддержки творческих инициатив молодых житомирян»
, - информирует организатор, управление по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.
10 участников, которые представили свои сценарии работ:
- Майстренко Ольга - «Пісня мого міста»;
- Захарчук Алина - «Серце Житомира»;
- Ковпака Анастасия - «Хранителі майбутнього»;
- Яричевская Ирина, Шидей Виктория - «Житомир скрізь роки»;
- Воловоденко Виталий - «Я є Житомир, ми є Житомир»;
- Мудрый Назар - «Сила Думки»;
- Веретин Ярослав - «Авантюра без назви»;
- Слюсар Николай - «Чому саме Житомир?»;
- Качанюк Кирилл - «Вибір місцевих/для своїх»;
- Василенко Виталий - «Тимчасово безробітний».
До 23 апреля должны определить трех победителей. Средства на изготовление видеоработ будут распределены пропорционально между ними.
Напомним, в 2020 году победителей конкурса
было двое: ролик «Обличчя твого міста» и «Мій Житомир-Main Stage!»