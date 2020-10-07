Житомирский завод уличили в закупке некачественных материалов для ремонта боевых машин

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства
.
«Материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа МО Украины были закуплены у частного предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащий государственный сертификат качества товара не был предоставлен», - говорится в сообщении.
По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.
«По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины»
, - сообщает СБУ.
Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности. Продолжается досудебное расследование.