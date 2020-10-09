ЖБТЗ отвергает обвинения СБУ: на предприятии говорят, что нашли бракованные материалы еще раньше

"Предприятие Укроборонпрома направило образцы наплавленного металла проволоки в частную лабораторию в г. Буча, Киевской области, для исследования на предмет соответствия сертификата качества. Результаты лабораторного исследования установили, что сварочный материал не соответствует сертификату качества и не может использоваться при выполнении сварочных работ. ЖБТЗ немедленно начал претензионную работу с поставщиком некачественной продукции, в результате которой было достигнуто соглашение отправить образцы проволоки на исследование в Институт электросварки имени Патона в городе Киев", - говорится в сообщении.