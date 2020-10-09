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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 9 » 14:17:42

ЖБТЗ отвергает обвинения СБУ: на предприятии говорят, что нашли бракованные материалы еще раньше

Сегодня, 14:41:42 205 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЖБТЗ отвергает обвинения СБУ: на предприятии говорят, что нашли бракованные материалы еще раньше

 Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" отвергает обвинения СБУ относительно аферы с госсредствами и использования при ремонте некачественных материалов.

Соответствующее сообщение 8 октября опубликовали на сайте госпредприятия.

Житомирский бронетанковый завод заявляет, что еще в августе на предприятии обнаружили партию проволоки, которая не соответствовала заявленным характеристикам.
 

"Предприятие Укроборонпрома направило образцы наплавленного металла проволоки в частную лабораторию в г. Буча, Киевской области, для исследования на предмет соответствия сертификата качества. Результаты лабораторного исследования установили, что сварочный материал не соответствует сертификату качества и не может использоваться при выполнении сварочных работ. ЖБТЗ немедленно начал претензионную работу с поставщиком некачественной продукции, в результате которой было достигнуто соглашение отправить образцы проволоки на исследование в Институт электросварки имени Патона в городе Киев", - говорится в сообщении.


Также на ЖБТЗ заявили, что не использовали в изготовлении, модернизации или ремонте боевых машин некачественный сварочный материал.

"Ни одному должностному лицу ГП "Житомирский бронетанковый завод" не сообщено о подозрении, ведется следствие", - добавили на госпредприятии.

Напомним, 7 октября Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил.
Тэги: бронетанковый завод, СБУ
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