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На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили схему разворовывания госсредств - СБУ

Сегодня, 15:47:03 468 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили схему разворовывания госсредств - СБУ

 Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении должностных лиц госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты для украинских Вооруженных Сил.
 

"В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица государственного предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен. В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ на более 60%", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.


Кроме того, эксперты обнаружили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов.

"Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности", - добавляет СБУ.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и во львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки.
 

"Изъято военную продукцию, договоры, финансовую документацию, которые доказывают неправомерное завышение стоимости ремонтных работ. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в спецслужбе.


Тэги: СБУ, бронетанковый завод
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 16:42:02, Сегодня [Материал]
+3

Хоть кто то из руководителей этого завода сидит??? Через раз там какие то разоблачения и в результате пшик.
Нужно проверить всю деятельность за последние 15 лет, думаю много интересного вылезет
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:22:22, Сегодня [Материал]
-1

"Нужно проверить всю деятельность за последние 15 лет, думаю много интересного вылезет..."
Що??? У влади на це немає часу і засобів!! Всі сили кинуті на боротьбу з партією Шарія!!!!)))
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