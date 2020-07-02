На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили схему разворовывания госсредств - СБУ

"В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица государственного предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен. В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ на более 60%", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.