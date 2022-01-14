Закупали некачественное оборудование для ЖБТЗ: участникам преступной группировки объявили подозрения

"В ходе следственно-оперативных действий ликвидирована схема закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике. По данным следствия, к противоправной деятельности причастна преступная группировка. Среди ее организаторов – чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры. В начале 2019 года они наладили механизм незаконного получения денег на закупке деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе. Для этого чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей. Однако, вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточно-азиатских производителей по искусственно завышенным ценам", – информирует Служба безопасности Украины.