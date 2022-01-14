Закупали некачественное оборудование для ЖБТЗ: участникам преступной группировки объявили подозрения

Правоохранители объявили подозрения участникам преступной группировки, которые закупали некачественное оборудование для Житомирского бронетанкового завода.
"В ходе следственно-оперативных действий ликвидирована схема закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике. По данным следствия, к противоправной деятельности причастна преступная группировка. Среди ее организаторов – чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры. В начале 2019 года они наладили механизм незаконного получения денег на закупке деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе. Для этого чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей. Однако, вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточно-азиатских производителей по искусственно завышенным ценам", – информирует Служба безопасности Украины.
По информации СБУ, для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученную прибыль выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.
"Разоблачение сделки позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетные убытки на десятки млн грн"
, – добавили в СБУ.
Трем организаторам группировки сообщено о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
По совокупности совершенных уголовных правонарушений подозреваемым может грозить до 12 лет заключения.
Напомним, преступную схему разоблачили на Житомирском бронетанковом заводе в марте 2020 года
.
Фото: СБУ