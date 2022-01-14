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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 14 » 17:35:39

Закупали некачественное оборудование для ЖБТЗ: участникам преступной группировки объявили подозрения

Вчера, 17:35:39 1075 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Закупали некачественное оборудование для ЖБТЗ: участникам преступной группировки объявили подозрения

 Правоохранители объявили подозрения участникам преступной группировки, которые закупали некачественное оборудование для Житомирского бронетанкового завода. 
 

"В ходе следственно-оперативных действий ликвидирована схема закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике. По данным следствия, к противоправной деятельности причастна преступная группировка. Среди ее организаторов – чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры. В начале 2019 года они наладили механизм незаконного получения денег на закупке деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе. Для этого чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей. Однако, вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточно-азиатских производителей по искусственно завышенным ценам", – информирует Служба безопасности Украины.




По информации СБУ, для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученную прибыль выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

"Разоблачение сделки позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетные убытки на десятки млн грн", – добавили в СБУ.



Трем организаторам группировки сообщено о подозрении по:
 
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины. 

По совокупности совершенных уголовных правонарушений подозреваемым может грозить до 12 лет заключения.

Напомним, преступную схему разоблачили на Житомирском бронетанковом заводе в марте 2020 года.



Фото: СБУ
Тэги: бронетанковый завод, подозрение, СБУ
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