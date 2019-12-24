В растрате 800 тысяч гривен подозревают мэра Коростышева – СБУ

В растрате средств, выделяемых на ремонт дорог, подозревают мэра города Коростышев Ивана Кохана. Об этом 24 декабря сообщил пресс-центр СБУ.
"СБУ разоблачила голову Коростышевского горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог"
, - говорится в сообщении.
По информации Службы безопасности Украины, из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.
"Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты", - информирует спецслужба.
23 декабря прокуратурой Житомирской области должностному лицу объявлено о подозрении
в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УК.
Здесь - можно, а в деле Шеремета - нельзя?