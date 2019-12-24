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2019 » Декабрь » 2409:46:41

В растрате 800 тысяч гривен подозревают мэра Коростышева – СБУ

Сегодня, 09:46:09 627 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В растрате 800 тысяч гривен подозревают мэра Коростышева – СБУ

 В растрате средств, выделяемых на ремонт дорог, подозревают мэра города Коростышев Ивана Кохана. Об этом 24 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила голову Коростышевского горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

По информации Службы безопасности Украины, из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.
 

"Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты", - информирует спецслужба.


23 декабря прокуратурой Житомирской области должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УК.
Тэги: растрата, подозрение, мэр, СБУ
Комментариев: 2
babay
1 Вася (babay)   • 14:35:06, Сегодня
0

https://youtu.be/59tu9QsKBEI
bda
2 ДДД (bda)   • 20:38:36, Сегодня
+1

Где ж, блин, пользователь ПерДи, который знает всё про презумпцию невиновности (ведь, данные опубликованы), но, при этом, не понимает отличие подозреваемого от обвиняемого?
Здесь - можно, а в деле Шеремета - нельзя?
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