Мэра одного из городов Житомирщины подозревают в растрате 800 тысяч гривен

23 декабря мэру одного из городов Житомирской области объявили подозрение в служебной халатности, которая привела к убыткам на сумму свыше 800 тысяч гривен.
По версии следствия, городской голова нарушил требования ч. 4, 5 ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также требования государственных строительных нормативов, которыми регулирован порядок строительства и ремонта дорог.
«В частности, будучи должностным лицом, в 2017 году, без проведения детального осмотра объектов, контрольных замеров, не проверив достоверность внесенных данных, подписал с четырьмя субъектами хозяйствования-подрядчиками официальные документы о стоимости выполненных работ при ремонте дорог городских улиц и акты приемки выполненных строительных работ, их объемы, которые не соответствовали фактическим, так как были завышены», - сообщает прокуратура.
Вследствие таких неправомерных действий местному бюджету был причинен ущерб на общую сумму 806 518 грн.
Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Пока ведется досудебное расследование прокуратура не раскрывает личность городского головы.