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2019 » Декабрь » 2313:14:14

Мэра одного из городов Житомирщины подозревают в растрате 800 тысяч гривен

Сегодня, 13:34:14 684 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэра одного из городов Житомирщины подозревают в растрате 800 тысяч гривен

 23 декабря мэру одного из городов Житомирской области объявили подозрение в служебной халатности, которая привела к убыткам на сумму свыше 800 тысяч гривен.

По версии следствия, городской голова нарушил требования ч. 4, 5 ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также требования государственных строительных нормативов, которыми регулирован порядок строительства и ремонта дорог.
 

«В частности, будучи должностным лицом, в 2017 году, без проведения детального осмотра объектов, контрольных замеров, не проверив достоверность внесенных данных, подписал с четырьмя субъектами хозяйствования-подрядчиками официальные документы о стоимости выполненных работ при ремонте дорог городских улиц и акты приемки выполненных строительных работ, их объемы, которые не соответствовали фактическим, так как были завышены», - сообщает прокуратура.


Вследствие таких неправомерных действий местному бюджету был причинен ущерб на общую сумму 806 518 грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Пока ведется досудебное расследование прокуратура не раскрывает личность городского головы.
Тэги: растрата, подозрение, прокуратура, мэр
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Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:10:10, Сегодня
+1

Если кто-то кое-где у нас порой.... А имя назвать нельзя сразу?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:29:23, Сегодня
0

Нельзя. потому что пришли за взяткой. Авось даст.
nvvetal
3 Ololo (nvvetal)   • 14:59:49, Сегодня
-2

трижды несудимый вон в курсе )
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