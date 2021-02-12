Полицейскому объявили подозрение за жестокое избиение житомирянина

Младшему лейтенанту житомирской полиции сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий: он подозревается в избиении житомирянина Петра Ярмака. Как сообщает Житомирская областная прокуратура
, событие произошло в ноябре прошлого года в Житомире, около двух часов ночи.
"Патрульные полиции, остановив автомобиль за нарушение правил дорожного движения (не включен указатель поворота при выполнении поворота) и подозревая вождение в состоянии алкогольного опьянения, предложили водителю пройти тест на алкоголь, от которого он отказался. В дальнейшем водителю надели наручники и один из патрульных полиции нанес несколько ударов резиновой дубинкой, причинив тяжкие телесные повреждения", – сообщает прокуратура.
В отделении полиции, куда пострадавшего доставили для составления протокола об административных правонарушениях, мужчине стало плохо, в связи с чем его отвезли в медицинское учреждение, где срочно прооперировали.
Отмечается, что событие получило значительный резонанс, в частности в соцсетях.
10 февраля патрульному сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшиеся применением специальных средств, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 365 УК Украины).
Предыстория
В начале ноября 2020 года в соцсети получило резонанс видео, в котором житомиряне рассказали об избиении
работниками патрульной полиции водителя.
4 ноября Житомирская местная прокуратура начала уголовное производство
по факту превышения полномочий работником правоохранительного органа.
Впоследствии стало известно, что пострадавший - 51-летний житомирянин Петр Ярмак
. В результате избиения мужчине удалили селезенку и часть тонкого кишечника.
5 ноября под зданием областной полиции активисты с файерами и плакатами требовали наказать патрульных, которые избили водителя до полусмерти.
У полиции своя версия. Настаивают, что от водителя пахло алкоголем. По требованию показать удостоверение ударил головой патрульного. Не успокоился даже в наручниках и пытался убежать.