Полицейскому объявили подозрение за жестокое избиение житомирянина

"Патрульные полиции, остановив автомобиль за нарушение правил дорожного движения (не включен указатель поворота при выполнении поворота) и подозревая вождение в состоянии алкогольного опьянения, предложили водителю пройти тест на алкоголь, от которого он отказался. В дальнейшем водителю надели наручники и один из патрульных полиции нанес несколько ударов резиновой дубинкой, причинив тяжкие телесные повреждения", – сообщает прокуратура.