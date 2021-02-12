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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 12 » 08:58:05

Полицейскому объявили подозрение за жестокое избиение житомирянина

Сегодня, 09:04:05 873 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейскому объявили подозрение за жестокое избиение житомирянина

 Младшему лейтенанту житомирской полиции сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий: он подозревается в избиении житомирянина Петра Ярмака. Как сообщает Житомирская областная прокуратура, событие произошло в ноябре прошлого года в Житомире, около двух часов ночи.
 

"Патрульные полиции, остановив автомобиль за нарушение правил дорожного движения (не включен указатель поворота при выполнении поворота) и подозревая вождение в состоянии алкогольного опьянения, предложили водителю пройти тест на алкоголь, от которого он отказался. В дальнейшем водителю надели наручники и один из патрульных полиции нанес несколько ударов резиновой дубинкой, причинив тяжкие телесные повреждения", – сообщает прокуратура.


В отделении полиции, куда пострадавшего доставили для составления протокола об административных правонарушениях, мужчине стало плохо, в связи с чем его отвезли в медицинское учреждение, где срочно прооперировали.

Отмечается, что событие получило значительный резонанс, в частности в соцсетях.

10 февраля патрульному сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшиеся применением специальных средств, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 365 УК Украины).
 

Предыстория


В начале ноября 2020 года в соцсети получило резонанс видео, в котором житомиряне рассказали об избиении работниками патрульной полиции водителя.

4 ноября Житомирская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения полномочий работником правоохранительного органа.

Впоследствии стало известно, что пострадавший - 51-летний житомирянин Петр Ярмак. В результате избиения мужчине удалили селезенку и часть тонкого кишечника.

5 ноября под зданием областной полиции активисты с файерами и плакатами требовали наказать патрульных, которые избили водителя до полусмерти.

У полиции своя версия. Настаивают, что от водителя пахло алкоголем. По требованию показать удостоверение ударил головой патрульного. Не успокоился даже в наручниках и пытался убежать.
Тэги: Житомир, подозрение, прокуратура, избили, полиция, водитель
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Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:22:17, Сегодня [Материал]
+1

да фигня это все "превышении служебных полномочий" - написано что ударил 2 раза резиновой дубинкой, понятно что колотили его скорее всего вдвоем...а один взял на себя "чуть"... тут больше чем превышение типо ударил 2 раза дубинкой....
Многие типо бухой был и заслужил, но все же полиции надо придерживаться закона, подумает в след. раз что кто то чего то заслужил и убьет и т.д.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:06:49, Сегодня [Материал]
+1

от водителя пахло алкоголем

да ладно, можно подумать полицаи трезвые были.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:43:32, Сегодня [Материал]
0

. Сначало били два полицая. затем прибыл второй экипаж и присоединились к избиению. Второй экипаж прибыл потому что их через 102 вызвала женщина с собачкой и сообщила, что полицаи убивают человека. Один из полицаев был на фене. (наркоман). Уже известно , что самым активным в избиении ( палкой вынимал кишы) был полицай с Житомира ( Восточная) по фамилии Гриб. По делу не проходит потому что папа зам полиции. Рано или позно всё становится явным. Папу тоже надо отстранить. Гниды больному даже лекарство не купили. Семейка.
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