Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24.03.2021    11:00:01
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 24 » 10:12:54

Посягательство на жизнь полицейских: житомирянину, который подорвался на гранате, объявили подозрение

Сегодня, 10:15:54 240 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Посягательство на жизнь полицейских: житомирянину, который подорвался на гранате, объявили подозрение

 В Житомире 35-летнему предпринимателю, который подорвался на гранате, сообщили о подозрении в совершении преступлений. Об этом информирует Житомирская областная прокуратура.

"По данным следствия, уголовные правонарушения совершено 22.03.2021 в Житомире, ночью, примерно в 1:20. Водитель легковушки, 35-летний местный житель, предприниматель, которого остановили правоохранители для выяснения обстоятельств возможного правонарушения, внезапно тронулся и совершил наезд на работника полиции, причинив ему легкие телесные повреждения", - сообщает ведомство.

В дальнейшем, при задержании работниками полиции, подозреваемый вышел из автомобиля, держа в руках боевую ручную гранату, которая взорвалась и травмировала его.

По согласованию с Житомирской окружной прокуратурой 22.03.2021 местному жителю сообщено о подозрении в незаконном ношении, приобретении, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 УК Украины).

Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены судебные экспертизы.
Тэги: Житомир, граната, полиция, подозрение, водитель
Новости партнеров
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 10:53:22, Сегодня [Материал]

похоже у нас новый номинант на премию года..
вместе с ним номинированы такие деятели как "чувак с крюками в заднице" и "ненависник памятников"
те оба хоть с руками остались... а этот умудрился почти помереть но вроде живой.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus