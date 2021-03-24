Посягательство на жизнь полицейских: житомирянину, который подорвался на гранате, объявили подозрение

В Житомире 35-летнему предпринимателю, который подорвался на гранате, сообщили о подозрении в совершении преступлений. Об этом информирует Житомирская областная прокуратура.
"По данным следствия, уголовные правонарушения совершено 22.03.2021 в Житомире, ночью, примерно в 1:20. Водитель легковушки, 35-летний местный житель, предприниматель, которого остановили правоохранители для выяснения обстоятельств возможного правонарушения, внезапно тронулся и совершил наезд на работника полиции, причинив ему легкие телесные повреждения"
, - сообщает ведомство.
В дальнейшем, при задержании работниками полиции, подозреваемый вышел из автомобиля, держа в руках боевую ручную гранату, которая взорвалась и травмировала его
.
По согласованию с Житомирской окружной прокуратурой 22.03.2021 местному жителю сообщено о подозрении в незаконном ношении, приобретении, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 УК Украины).
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены судебные экспертизы.