В Житомире пьяные водители хотели откупиться от полицейских: предлагали 500 долларов и 20000 грн

В Житомире патрульные поймали за рулем пьяных водителей. Они пытались откупиться от правоохранителей взятками. Нарушители предлагали от 500 долларов до 20 000 грн неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции
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Первый случай произошел на улице Покровской. За нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Ford. Во время общения с водителем и проверки документов последнего, патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
"Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин предложил патрульным неправомерную выгоду в размере 1000 грн, после чего увеличил сумму до 500 долларов", - сообщили патрульные.
В результате мужчина получил протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения).
Второго нарушителя остановили на улице Шевченко. Инспекторы патрульной полиции сообщили водителю автомобиля ЗАЗ о нарушении им правил пользования внешними осветительными приборами. Общаясь с 39-летним водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.
"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении водитель отказался в установленном законом порядке. Гражданину сообщили, что на него будет составлен протокол об административной ответственности", - информирует полиция.
Чтобы избежать ответственности за правонарушения, водитель предложил патрульным вознаграждение в размере 20 000 гривен.
Инспекторы оформили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 122 (Пользование внешними осветительными приборами).