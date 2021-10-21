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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 21 » 10:58:50

В Житомире пьяные водители хотели откупиться от полицейских: предлагали 500 долларов и 20000 грн

Сегодня, 10:58:50 508 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пьяные водители хотели откупиться от полицейских: предлагали 500 долларов и 20000 грн

 В Житомире патрульные поймали за рулем пьяных водителей. Они пытались откупиться от правоохранителей взятками. Нарушители предлагали от 500 долларов до 20 000 грн неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Первый случай произошел на улице Покровской. За нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Ford. Во время общения с водителем и проверки документов последнего, патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
 

"Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин предложил патрульным неправомерную выгоду в размере 1000 грн, после чего увеличил сумму до 500 долларов", - сообщили патрульные.


В результате мужчина получил протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения).

Второго нарушителя остановили на улице Шевченко. Инспекторы патрульной полиции сообщили водителю автомобиля ЗАЗ о нарушении им правил пользования внешними осветительными приборами. Общаясь с 39-летним водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.
 

"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении водитель отказался в установленном законом порядке. Гражданину сообщили, что на него будет составлен протокол об административной ответственности", - информирует полиция.


Чтобы избежать ответственности за правонарушения, водитель предложил патрульным вознаграждение в размере 20 000 гривен.

Инспекторы оформили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 122 (Пользование внешними осветительными приборами).
Тэги: взятка, полиция, Житомир, водитель
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