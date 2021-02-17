В Житомире пьяный водитель «Таврии» пытался откупиться от полисменов, но не получилось

В Житомире на Киевском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ЗАЗ. После общения с водителем инспекторы заподозрили у него состояние опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"16 февраля, около 22 часов, во время патрулирования Киевского шоссе за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль ЗАЗ. Когда патрульные подошли к водителю и пообщались то у полицейских возникло подозрение, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, водитель предложил патрульным полицейским взятку.
"Патрульные неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности, однако это не остановило водителя"
, - сообщили в патрульной полиции.
Как следствие, на место остановки патрульные вызвали следователей и оформили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление ТС в состоянии опьянения), а также вынесли административное постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП (Нарушение правил пользования ремнями безопасности).
Напомним, в Украине увеличили штрафы
за вождение в нетрезвом состоянии.