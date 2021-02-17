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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 17 » 11:18:54

В Житомире пьяный водитель «Таврии» пытался откупиться от полисменов, но не получилось

Сегодня, 11:29:54 402 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пьяный водитель «Таврии» пытался откупиться от полисменов, но не получилось

 В Житомире на Киевском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ЗАЗ. После общения с водителем инспекторы заподозрили у него состояние опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
 

"16 февраля, около 22 часов, во время патрулирования Киевского шоссе за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль ЗАЗ. Когда патрульные подошли к водителю и пообщались то у полицейских возникло подозрение, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.


Чтобы избежать административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, водитель предложил патрульным полицейским взятку.

"Патрульные неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности, однако это не остановило водителя", - сообщили в патрульной полиции.

Как следствие, на место остановки патрульные вызвали следователей и оформили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление ТС в состоянии опьянения), а также вынесли административное постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП (Нарушение правил пользования ремнями безопасности). 

Напомним, в Украине увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии.
Тэги: водитель, взятка, Житомир, полиция
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Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 12:11:44, Сегодня [Материал]

Дешевле было бросить Таврию.
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