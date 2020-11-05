Патрульные VS водитель: житомирская полиция рассказала свою версию случившегося

"Следует отметить, что мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной лексикой в ​​сторону полицейских и лиц, находившихся на месте остановки. Пытался уйти. В присутствии свидетелей патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении. От прохождения проверки гражданин отказался.



В связи с тем, что человек нарушал общественный порядок и пытался уйти с места остановки, патрульные сообщили мужчине о задержании и одели специальное средство наручники.



Чтобы избежать административной ответственности мужчина решил скрыться с места происшествия. Присутствующие на месте остановки лица обнаружили мужчину на земле неподалеку, после чего патрульные доставили гражданина в городской отдел полиции где оформили административные материалы.



Поскольку гражданин начал жаловаться патрульным полицейским на боль в брюшной полости в городской отдел полиции вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении патрульной полиции.