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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 5 » 11:56:15

Патрульные VS водитель: житомирская полиция рассказала свою версию случившегося

Сегодня, 12:09:15 1150 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Патрульные VS водитель: житомирская полиция рассказала свою версию случившегося

 Патрульная полиция Житомирской области 5 ноября на официальной Facebook-странице прокомментировала информацию, которая распространяется по социальным сетям.

Напомним, в Facebook появилось видео, на котором мужчины обвиняют полицейских якобы в избиении водителя, который не выполнил их просьбу выйти из своего автомобиля.

По информации правоохранителей, 3 ноября, в 01:20, инспекторы получили сообщение о том, что в центре города на автомобиле Peugeot передвигается гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство, подпадавшее под полученное ориентирование, патрульные остановили на улице Лятошинского.
 

"Следует отметить, что мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной лексикой в ​​сторону полицейских и лиц, находившихся на месте остановки. Пытался уйти. В присутствии свидетелей патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении. От прохождения проверки гражданин отказался.

В связи с тем, что человек нарушал общественный порядок и пытался уйти с места остановки, патрульные сообщили мужчине о задержании и одели специальное средство наручники.

Чтобы избежать административной ответственности мужчина решил скрыться с места происшествия. Присутствующие на месте остановки лица обнаружили мужчину на земле неподалеку, после чего патрульные доставили гражданина в городской отдел полиции где оформили административные материалы.

Поскольку гражданин начал жаловаться патрульным полицейским на боль в брюшной полости в городской отдел полиции вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении патрульной полиции.


Для установления всех обстоятельств происшествия руководством управления патрульной полиции в Житомирской области инициировано служебное расследование. На время проведения проверки патрульные отстранены от несения службы.

Житомирской местной прокуратурой открыто уголовное производство. Расследованием занимается ГБР.
Тэги: Житомир, избиение, полиция, водитель
Комментариев: 5
Zero_Tolerance
1 Орест (Zero_Tolerance)   • 12:12:06, Сегодня [Материал]

П'яний за кермом = вбивця!
Все вірно зробили.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:27:27, Сегодня [Материал]

"мужчина решил скрыться с места происшествия. Присутствующие на месте остановки лица обнаружили мужчину на земле неподалеку" - то есть с наручниками он куда то ушел, а потом его нашли не подалеку на земле ?)))

А теперь по поводу "П'яний за кермом = вбивця!
Все вірно зробили."
- Я согласен что за бухим за рулем надо жесче наказывать до тюрьмы, но то что полицейские отбили селезенку и чуть не убили.... это не правильно
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:28:03, Сегодня [Материал]

версия ихня легко проверить....
видео с камер и вопросов не будет
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 13:12:48, Сегодня [Материал]

Верим!!! Видео с нагрудных камер в студию! Или, как всегда батарейка села?!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:13:11, Сегодня [Материал]

ватники собрались, видео им подавай
на слово верьте, цэ ж нова полиция
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