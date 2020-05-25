Избили и покусали: на Житомирщине будут судить двух патрульных за нападение на своего начальника

В Житомирской области два сотрудника полиции побили и покусали своего непосредственного начальника, когда он находился при исполнении своих обязанностей. За содеянное правоохранители сядут на скамью подсудимых.
По информации Государственного бюро расследований, один из полицейских не вышел на работу, поэтому его начальник узнав его местонахождение отправился по указанному адресу, чтобы все же выяснить причину прогулов. Прибыв по адресу в сопровождении патрульных оказалось, что полицейский находится в доме их коллеги, инспектора по связям с общественностью.
"Увидев начальника инспектор ударил по голове, повалил на землю и начал душить. Другие полицейские пытались прекратить противоправные действия коллеги и одеть на него наручники. В это время хозяйка квартиры попыталась остановить действия правоохранителей и укусила руководителя отдела за плечо", - сообщает ГБР.
В результате пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и сотрясение головного мозга.
События разворачивались еще в августе 2018 года. 20 марта 2020 года обоим работникам патрульной полиции было сообщено о подозрении. Через 2 месяца дело передали в суд.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора отдела безопасности дорожного движения и и.о. инспектора связей с общественностью Управления патрульной полиции в Житомирской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)", - информирует ГБР.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.