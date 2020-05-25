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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 25 » 08:37:19

Избили и покусали: на Житомирщине будут судить двух патрульных за нападение на своего начальника

Сегодня, 08:50:02 1684 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избили и покусали: на Житомирщине будут судить двух патрульных за нападение на своего начальника

 В Житомирской области два сотрудника полиции побили и покусали своего непосредственного начальника, когда он находился при исполнении своих обязанностей. За содеянное правоохранители сядут на скамью подсудимых.

По информации Государственного бюро расследований, один из полицейских не вышел на работу, поэтому его начальник узнав его местонахождение отправился по указанному адресу, чтобы все же выяснить причину прогулов. Прибыв по адресу в сопровождении патрульных оказалось, что полицейский находится в доме их коллеги, инспектора по связям с общественностью.
 

"Увидев начальника инспектор ударил по голове, повалил на землю и начал душить. Другие полицейские пытались прекратить противоправные действия коллеги и одеть на него наручники. В это время хозяйка квартиры попыталась остановить действия правоохранителей и укусила руководителя отдела за плечо", - сообщает ГБР.


В результате пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и сотрясение головного мозга.

События разворачивались еще в августе 2018 года. 20 марта 2020 года обоим работникам патрульной полиции было сообщено о подозрении. Через 2 месяца дело передали в суд.
 

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора отдела безопасности дорожного движения и и.о. инспектора связей с общественностью Управления патрульной полиции в Житомирской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)", - информирует ГБР.


В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Тэги: полиция, Житомир, суд, избиение
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 09:29:18, Сегодня [Материал]
+1

Повезло еще, что не забодали)))
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 10:07:48, Сегодня [Материал]
+3

Возможно события разворачивались так: начальник запал на Мадам-полицейских (или он бывший муж), решил проучить своего коллегу-соперника. Подобрав момент, когда коллега банально проспал, из статьи - "один из полицейских не вышел на работу", решил проучить. Поехал к нему домой "чтобы все же выяснить причину прогулов". Стоп. Он же поехал к нему домой, как он оказался у дома Мадам-полицейских?-"Прибыв по адресу в сопровождении патрульных оказалось, что полицейский находится в доме их коллеги, инспектора по связям с общественностью." ))) И тут я склоняюсь к выводу, что начальник это бывший муж или возлюбленный, который решил дать *** своему коллеге за разитое сэрдцэ. А тот оказался не слаб и сам ему вписал по пятое, нет, десятое число - "В результате пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и сотрясение головного мозга". А Мадам-полицейских увидев, что обижают ее новую любоф, решила по женски отомстить старой любоффи - "В это время хозяйка квартиры попыталась остановить действия правоохранителей и укусила руководителя отдела за плечо". Все банально и просто... Занавес )
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 14:39:37, Сегодня [Материал]
+1

Вполне жизнеспособная версия! Ключевые слова "инспектор по связям")))))
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