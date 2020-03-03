В Instagram выложили ролик, где якобы житомирские патрульные бьют мужчину: на инцидент отреагировала полиция

"29 февраля, во время патрулирования улицы Малая Бердичевская, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который перешел улицу в неустановленном месте (вне пешеходного перехода в пьяном виде) и увидев правоохранителей решил продемонстрировать последним презрительные жесты, которые сопровождались нецензурной бранью. В дальнейшем, инспекторы роты ТОР припарковали служебный автомобиль и задержали гражданина, который находился в общественном месте в пьяном виде. В дальнейшем, ТОРовцы доставили мужчину в городской отдел полиции, где оформили необходимые административные материалы", - говорится в сообщении.