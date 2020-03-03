29 февраля в Житомире на улице Малой Бердичевской инспекторы роты ТОР проводили задержание мужчины. Процесс задержания сняли на видео случайные свидетели и выложили в соцсеть Instagram, заявив, что полицейские безосновательно бьют гражданина.
Патрульная полиция отреагировала на инцидент и объяснила, что происходило в тот день в центре города.
"29 февраля, во время патрулирования улицы Малая Бердичевская, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который перешел улицу в неустановленном месте (вне пешеходного перехода в пьяном виде) и увидев правоохранителей решил продемонстрировать последним презрительные жесты, которые сопровождались нецензурной бранью. В дальнейшем, инспекторы роты ТОР припарковали служебный автомобиль и задержали гражданина, который находился в общественном месте в пьяном виде. В дальнейшем, ТОРовцы доставили мужчину в городской отдел полиции, где оформили необходимые административные материалы", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что мужчина не получил телесные повреждения, жалоб по поводу неправомерных действий не поступало. Также правоохранители призывают житомирян не мешать задержанию граждан.
"Если вы стали свидетелем задержания любого лица инспекторами патрульной полиции, будьте благоразумными, помогите полицейским осуществить задержание, а если вы не хотите помогать - не мешайте. По завершению необходимых действий, вы всегда можете получить информацию относительно обстоятельств события, свидетелем которого вы стали", - сообщает патрульная полиция Житомирской области.
Ссылка на ролик в Instagram. Запись с нагрудной камеры полицейского ниже.
В Instagram выложили ролик, где якобы житомирские патрульные бьют мужчину: на инцидент отреагировала полиция
полицейский должен быть строг в рамках закона...одел наручники и кляп в рот, если происходит правонарушение.....камера в кармане чтобы доказать что действовал в рамках закона....а так посмешище вышло.
можно легко посрачников и щелбанов полиции надавать )
И только потом "в участок".
Вместо привычного воя про "звиряче побыття дитей" можно впаять нападение на сотрудников при исполнении, что возможно охладит некоторые горячие головы и научит правилам поведения в цивилизованном обществе.
А ещё бы выдать полиции тазеры и позволить ими пользоваться для укрощения животных... мечты, мечты.
В Америке уже все лежали бы с пулей в дурной башке.
А здесь быдломирство еще уговаривают.