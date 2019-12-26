В спальном районе Житомира инспекторы роты ТОР задержали мужчин, которые избили двух горожан. Инцидент произошел вечером 25 декабря на проспекте Мира.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Около 19:30 получили на служебный планшет сообщение, что на проспекте Мира двое неизвестных нанесли телесные повреждения двум гражданам. В дальнейшем, при проверке прилегающей к месту происшествия территории, инспекторы роты ТОР заметили двух мужчин похожих по ориентировке", - говорится в сообщении.
Мужчин задержали и передали работникам следственно-оперативной группы полиции.
Во время поверхностной проверки задержанных в присутствии понятых изъяли металлический предмет, которым вероятно были нанесены телесные повреждения.
ТОР задержал в Житомире разбойников, которые избили двух горожан. ФОТО