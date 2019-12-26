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2019 » Декабрь » 2610:18:05

ТОР задержал в Житомире разбойников, которые избили двух горожан. ФОТО

Сегодня, 10:44:05 969 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОР задержал в Житомире разбойников, которые избили двух горожан. ФОТО

 В спальном районе Житомира инспекторы роты ТОР задержали мужчин, которые избили двух горожан. Инцидент произошел вечером 25 декабря на проспекте Мира.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Около 19:30 получили на служебный планшет сообщение, что на проспекте Мира двое неизвестных нанесли телесные повреждения двум гражданам. В дальнейшем, при проверке прилегающей к месту происшествия территории, инспекторы роты ТОР заметили двух мужчин похожих по ориентировке", - говорится в сообщении.


Мужчин задержали и передали работникам следственно-оперативной группы полиции.

Во время поверхностной проверки задержанных в присутствии понятых изъяли металлический предмет, которым вероятно были нанесены телесные повреждения.



Тэги: избиение, полиция, Житомир
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