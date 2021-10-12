Полисмен жестоко избил дубинкой житомирянина: ГБР открыло уголовное дело

В Житомире полицейский избил резиновой дубинкой мужчину. Инцидент произошел 10 октября в помещении районного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает прокуратура.
"Установлено, что 10.10.2021 оперуполномоченный территориального подразделения полиции, находясь в помещении райуправления полиции, во время словесного конфликта с жителем города Житомира набросился на него и избил резиновой дубинкой, причинив телесные повреждения"
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Отмечается, что неправомерные действия полицейского прекратили присутствующие люди и вызвали скорую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь.
Следователями ГБР начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.2 ст. 365 УК Украины).