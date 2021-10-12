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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 12 » 13:58:39

Полисмен жестоко избил дубинкой житомирянина: ГБР открыло уголовное дело

Сегодня, 13:58:39 228 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полисмен жестоко избил дубинкой житомирянина: ГБР открыло уголовное дело

 В Житомире полицейский избил резиновой дубинкой мужчину. Инцидент произошел 10 октября в помещении районного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает прокуратура.

"Установлено, что 10.10.2021 оперуполномоченный территориального подразделения полиции, находясь в помещении райуправления полиции, во время словесного конфликта с жителем города Житомира набросился на него и избил резиновой дубинкой, причинив телесные повреждения", - информирует областная прокуратура.

Отмечается, что неправомерные действия полицейского прекратили присутствующие люди и вызвали скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь.

Следователями ГБР начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.2 ст. 365 УК Украины).
Тэги: полиция, избиение, Житомир
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