Патрульному, который в Житомире жестоко избил водителя, грозит до 10 лет тюрьмы

ГБР завершило досудебное расследование в отношении заместителя командира роты Управления патрульной полиции, который в Житомире во время задержания гражданина нанес ему телесные повреждения. События разворачивались 3 ноября 2020 года.
"Во время ночного патрулирования в Житомире полицейский остановил водителя автомобиля по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а при задержании начал нецензурно выражаться. После того, как патрульный надел водителю наручники, он повалил задержанного на асфальт и начал бить. Мужчина попытался убежать, однако получил еще несколько ударов резиновой дубинкой в живот", - сообщает Государственное бюро расследований.
По информации ведомства, через несколько часов задержанному водителю стало плохо и его госпитализировали в больницу. У него обнаружили закрытую травму живота.
Полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, которые сопровождались насилием и применением спецсредств и повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Предыстория
4 ноября 2020 году в соцсети появилось видео, на котором граждане рассказали об избиении
работниками патрульной полиции водителя, который не выполнил их просьбу выйти из своего автомобиля для проверки документов.
По факту превышения полномочий работником правоохранительного органа Житомирская местная прокуратура начала уголовное производство
.
Пострадавший водитель пережил операцию
и рассказал о событиях той ночи.