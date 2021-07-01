Патрульному, который в Житомире жестоко избил водителя, грозит до 10 лет тюрьмы

"Во время ночного патрулирования в Житомире полицейский остановил водителя автомобиля по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а при задержании начал нецензурно выражаться. После того, как патрульный надел водителю наручники, он повалил задержанного на асфальт и начал бить. Мужчина попытался убежать, однако получил еще несколько ударов резиновой дубинкой в ​​живот", - сообщает Государственное бюро расследований.