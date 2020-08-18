Гражданка Германии обвиняет житомирских копов в превышении полномочий: 8 часов держали в участке. ВИДЕО

Гражданка Германии обвиняет житомирских полицейских в превышении полномочий и незаконном удержании. Женщину вместе с семилетним сыном и подругой, инвалидом первой группы, 8 часов держали в участке.
А все началось с небольшого ДТП, говорится в сюжете ТСН.
Гражданка Германии Ольга Байер в Житомир приехала к маме, а теперь выясняет отношения со здешней полицией после того, как поцарапала встречный автомобиль на узкой улочке. В ДТП никто не пострадал, повреждения были не значительны. Но для оформления все же вызвали полицию. Недоразумение возникло, когда у виновницы хотели забрать удостоверение.
"Он у меня хотел отобрать водительское удостоверение, чего в Европе вообще нет, то есть, при таких авариях удостоверения никто не забирает", - говорит Ольга.
Она была возмущена тоном и стилем общения полицейских. Это подтверждают и свидетели из другого пострадавшего авто.
"Пыталась помочь и оплатить нам сразу же страховку, отдать сразу всю сумму. Она пыталась от себя сделать все возможное. Они хамили. Какую чушь они творили неадекватную", - говорит свидетель Алина Прудникова.
После замечания, говорит Ольга, полицейский вызвал оперативников. Женщине вместе с семилетним сыном и подругой, которая была с ними в машине, приказали проехать в участок. Только там сообщили, что ее подозревают в мошенничестве. Попытки доказать, что в это время она была в Германии, игнорировали, рассказывает женщина. Телефон забрали. После восьми часов в конце концов ее отпустили – пострадавшие не узнали в ней мошенницу. Адвокат Ольги уверен, что полицейские незаконно удерживали женщин в участке.
"Оформить это задержание, соответствующим образом составить документы, протокол задержания, разъяснить права, в частности право на защиту. В этом случае никаких официальных документов о задержании не было составлено", - говорит адвокат Александр Грабчук.
Ольга написала жалобы в Нацполицию и ГБР. Следователи ГБР начали производство сразу по трем статьям - превышение служебных полномочий, незаконное задержание и принуждение давать показания.
"Проверяются факты возможного принуждения гражданки давать показания, совмещенного с применением психологического насилия работниками полиции Житомирского управления полиции", - рассказала Екатерина Герасимук, специалист по связям с общественностью территориального управления ГБР.
В Житомирском управлении полиции действия своих коллег не комментируют, сылаются на расследование ГБР. Ольга Байер собирается довести дело до суда, где потребует для полицейских уголовную ответственность.
интересно, как полицаи будут "права в телефоне" отбирать......
Ну это не Германия, мусорам ничего не будет.
Не получив, начали пакостить.
Нарвались.
Дай бог этим парубкам побольше неприятностей в науку остальным.