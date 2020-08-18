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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 18 » 08:24:25

Гражданка Германии обвиняет житомирских копов в превышении полномочий: 8 часов держали в участке. ВИДЕО

Сегодня, 08:24:25 1644 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гражданка Германии обвиняет житомирских копов в превышении полномочий: 8 часов держали в участке. ВИДЕО

 Гражданка Германии обвиняет житомирских полицейских в превышении полномочий и незаконном удержании. Женщину вместе с семилетним сыном и подругой, инвалидом первой группы, 8 часов держали в участке.

А все началось с небольшого ДТП, говорится в сюжете ТСН.

Гражданка Германии Ольга Байер в Житомир приехала к маме, а теперь выясняет отношения со здешней полицией после того, как поцарапала встречный автомобиль на узкой улочке. В ДТП никто не пострадал, повреждения были не значительны. Но для оформления все же вызвали полицию. Недоразумение возникло, когда у виновницы хотели забрать удостоверение.
 

"Он у меня хотел отобрать водительское удостоверение, чего в Европе вообще нет, то есть, при таких авариях удостоверения никто не забирает", - говорит Ольга.


Она была возмущена тоном и стилем общения полицейских. Это подтверждают и свидетели из другого пострадавшего авто.
 

"Пыталась помочь и оплатить нам сразу же страховку, отдать сразу всю сумму. Она пыталась от себя сделать все возможное. Они хамили. Какую чушь они творили неадекватную", - говорит свидетель Алина Прудникова.


После замечания, говорит Ольга, полицейский вызвал оперативников. Женщине вместе с семилетним сыном и подругой, которая была с ними в машине, приказали проехать в участок. Только там сообщили, что ее подозревают в мошенничестве. Попытки доказать, что в это время она была в Германии, игнорировали, рассказывает женщина. Телефон забрали. После восьми часов в конце концов ее отпустили – пострадавшие не узнали в ней мошенницу. Адвокат Ольги уверен, что полицейские незаконно удерживали женщин в участке.
 

"Оформить это задержание, соответствующим образом составить документы, протокол задержания, разъяснить права, в частности право на защиту. В этом случае никаких официальных документов о задержании не было составлено", - говорит адвокат Александр Грабчук.

 

Ольга написала жалобы в Нацполицию и ГБР. Следователи ГБР начали производство сразу по трем статьям - превышение служебных полномочий, незаконное задержание и принуждение давать показания.
 

"Проверяются факты возможного принуждения гражданки давать показания, совмещенного с применением психологического насилия работниками полиции Житомирского управления полиции", - рассказала Екатерина Герасимук, специалист по связям с общественностью территориального управления ГБР.


В Житомирском управлении полиции действия своих коллег не комментируют, сылаются на расследование ГБР. Ольга Байер собирается довести дело до суда, где потребует для полицейских уголовную ответственность.
Тэги: ГБР, полиция, Житомир
Комментариев: 11
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 09:28:27, Сегодня [Материал]
+5

Просто бабла с неё слупить хотели.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 10:28:14, Сегодня [Материал]
+6

подумали, наивная женщина с Германии, с которой можно денег содрать за липу, а не на ту нарвались.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:06, Сегодня [Материал]
+1

Руководство патрульной полиции давно нужно поменять.
melan
2 melan (melan)   • 09:36:45, Сегодня [Материал]
+2

неудивительно
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 11:12:31, Сегодня [Материал]
0

Цікава аргументація: у Німеччині за це не забирають посвідчення. Це те саме що сказати німецьким поліцаям "а в Індонезії за це не зупиняють". Є місцеві закони і вони можуть відрізнятись від європейських
google
5 Гугиль (google)   • 11:25:08, Сегодня [Материал]
0

нада было сказать что , ща подъедет ЗПСанёк и Виталька )
Jafar_bei
7 Allex (Jafar_bei)   • 13:05:46, Сегодня [Материал]
0

уже не ЗПСанёк, а ЗЕСанек. а Виталька в штатах
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 12:21:26, Сегодня [Материал]
+2

ну хоть не задушили, как того негра в САСШ.

интересно, как полицаи будут "права в телефоне" отбирать......
bobrikov
8 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:59:10, Сегодня [Материал]
+2

я тоже удивился, какое они имеют право телефон забирать...
Ну это не Германия, мусорам ничего не будет.
telefon
11 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:18:24, Сегодня [Материал]
0

Вангую: будет.
telefon
10 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:17:39, Сегодня [Материал]
0

Ждали взятку.
Не получив, начали пакостить.
Нарвались.
Дай бог этим парубкам побольше неприятностей в науку остальным.
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