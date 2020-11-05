«Чудом остался живой»: в соцсети сообщают, что полицейские в Житомире жестоко избили водителя. ВИДЕО

В соцсети получило резонанс видео, в котором житомиряне рассказали об избиении работниками патрульной полиции водителя, который не выполнил их просьбу выйти из своего автомобиля для проверки документов.
4 ноября Житомирская местная прокуратура начала уголовное производств
о по факту превышения полномочий работником правоохранительного органа.
"Инцидент произошел 03.11.2020 в Житомире, ночью, около 01:30 мин. По их словам (авторов видео, - ред.), после того, как мужчину доставили в отделение полиции, он попал в больницу, где его срочно прооперировали" - сообщает прокуратура.
Материалы уголовного производства переданы в Государственное бюро расследований.
Кроме того, Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).
"Уголовное производство начато по заявлению патрульного инспектора относительно причинения ему этим водителем телесного повреждения во время проверки документов на транспортное средство"
, - отметили в областной прокуратуре.
а по факту, тут надо решать своими силами... через время конечно
видео с регистраторов конечно "загубылось"
щас Аваков уже всё переписал под своих орлов
водитель должен по команде стать раком и держать документы в зубах. Капли слюны на документах не допускаются.