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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 5 » 08:52:01

«Чудом остался живой»: в соцсети сообщают, что полицейские в Житомире жестоко избили водителя. ВИДЕО

Сегодня, 09:01:01 1858 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Чудом остался живой»: в соцсети сообщают, что полицейские в Житомире жестоко избили водителя. ВИДЕО

 В соцсети получило резонанс видео, в котором житомиряне рассказали об избиении работниками патрульной полиции водителя, который не выполнил их просьбу выйти из своего автомобиля для проверки документов.

4 ноября Житомирская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения полномочий работником правоохранительного органа.
 

"Инцидент произошел 03.11.2020 в Житомире, ночью, около 01:30 мин. По их словам (авторов видео, - ред.), после того, как мужчину доставили в отделение полиции, он попал в больницу, где его срочно прооперировали" - сообщает прокуратура.




Материалы уголовного производства переданы в Государственное бюро расследований.

Кроме того, Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

"Уголовное производство начато по заявлению патрульного инспектора относительно причинения ему этим водителем телесного повреждения во время проверки документов на транспортное средство", - отметили в областной прокуратуре.
Тэги: избиение, водитель, полиция, ГБР
Комментариев: 10
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:57:30, Сегодня [Материал]

что бы он не говорил, обрызгали его бы болончиком и задержали бы...
а по факту, тут надо решать своими силами... через время конечно
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:35:07, Сегодня [Материал]

слова людей против слов ментов...
видео с регистраторов конечно "загубылось"
Денька
3 Денис (Денька)   • 10:48:33, Сегодня [Материал]

так какое видео? в какой соц сети? где само видео?
ProfyZT
4 Александр (ProfyZT)   • 10:58:26, Сегодня [Материал]

Немає ніякої інформації з фактами.......якісь дядьки, щось говорять......
Zero_Tolerance
8 Орест (Zero_Tolerance)   • 12:07:02, Сегодня [Материал]

Це ж місцеві скандільні ватні "ахтівісти". Робота в них така... :)
Polishchuk
10 Поліщук Андрій (Polishchuk)   • 13:15:43, Сегодня [Материал]

В лицо скажи!Интернет герой....
Polishchuk
9 Поліщук Андрій (Polishchuk)   • 13:15:03, Сегодня [Материал]

http://zhzh.info/blog/2020-11-05-24050
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:24:44, Сегодня [Материал]

Нет такого понятия, как проверка документов у водителя. Водитель предъявляет документы в случае составления постановления об административном правонарушении, а просто "на посмотреть" - такого нет.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 11:30:28, Сегодня [Материал]

так было до 2014 года
щас Аваков уже всё переписал под своих орлов
водитель должен по команде стать раком и держать документы в зубах. Капли слюны на документах не допускаются.
Скарификатор
7 Перикарда (Скарификатор)   • 11:42:53, Сегодня [Материал]

А.С.А.В.
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