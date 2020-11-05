Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. «Чудом остался живой»: в соцсети сообщают, что полицейские в Житомире жестоко избили водителя. ВИДЕО - 5 Ноября 2020