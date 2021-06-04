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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 4 » 16:14:45

Полицейского из Малина, который издевался над юношами, уличили в новых пытках

Сегодня, 16:14:45 411 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейского из Малина, который издевался над юношами, уличили в новых пытках

 Государственное бюро расследований сообщило еще одно подозрение уже бывшему полицейскому Коростенского райуправления полиции в Житомирской области, в отношении которого уже расследуются дела о пытках граждан.

"Установлено, что 14 января 2021 года полицейский в отделении избил гражданина, который хотел сообщить о совершении кражи. Он бил потерпевшего по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло", - информирует ГБР.





Этому же правоохранителю и еще двум гражданским лицам в марте 2021 года следователи ГБР уже сообщили о подозрении из-за пыток двух юношей. Инцидент произошел в Малинском районе также 14 января 2021 года. Тогда полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля.

Установлено, что между двумя избиениями прошло всего несколько часов.

Сейчас фигурант производства уволен из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в истязании, совершенном повторно (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
 

Предыстория


Первый секретарь Посольства Украины в Великобритании Денис Сеник заявил, что его 18-летнего племянника в Малине избили полицейские, чтобы он признался в преступлении.

20 января на сайте ГУ Нацполиции Житомирской области появилось сообщение о служебной проверке по факту возможной причастности правоохранителей к неправомерным действиям.

21 января ГУ Нацполиции Житомирщины сообщило, что руководитель Малинского отделения отстранен от должности
Тэги: пытки, ГБР, полиция, избиение, Житомирская область
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