Полицейского из Малина, который издевался над юношами, уличили в новых пытках

Государственное бюро расследований сообщило еще одно подозрение уже бывшему полицейскому Коростенского райуправления полиции в Житомирской области, в отношении которого уже расследуются дела о пытках граждан.
"Установлено, что 14 января 2021 года полицейский в отделении избил гражданина, который хотел сообщить о совершении кражи. Он бил потерпевшего по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло"
, - информирует ГБР
.
Этому же правоохранителю и еще двум гражданским лицам в марте 2021 года следователи ГБР уже сообщили о подозрении из-за пыток двух юношей. Инцидент произошел в Малинском районе также 14 января 2021 года. Тогда полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля.
Установлено, что между двумя избиениями прошло всего несколько часов.
Сейчас фигурант производства уволен из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в истязании, совершенном повторно (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Предыстория
Первый секретарь Посольства Украины в Великобритании Денис Сеник заявил, что его 18-летнего племянника в Малине избили полицейские
, чтобы он признался в преступлении.
20 января на сайте ГУ Нацполиции Житомирской области появилось сообщение о служебной проверке
по факту возможной причастности правоохранителей к неправомерным действиям.
21 января ГУ Нацполиции Житомирщины сообщило, что руководитель Малинского отделения отстранен от должности
.