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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 3 » 10:56:34

Избил и угрожал оружием: на Житомирщине полицейского подозревают в пытках юноши

Вчера, 11:12:34 879 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избил и угрожал оружием: на Житомирщине полицейского подозревают в пытках юноши

 Прокуратура объявила подозрение полицейскому одного из отделов Главного управления Нацполиции в Житомирской области, который пытал юношу и угрожал ему оружием. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

По данным следствия, в январе 2021 года двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания.
 

"Впоследствии на место происшествия прибыла полиция. Однако вместо оказания помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого он ударил парня по голове рукояткой пистолета", – информирует Офис генпрокурора.


После установления обстоятельств происшествия, правоохранители открыли уголовное производство. Кроме полицейского, подозрение вручили еще двум участникам конфликта. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал "Журнал Житомира", Офис генерального прокурора открыл дело в отношении возможного избиения полицейскими парня в городе Малин Житомирской области. Дело касается 18-летнего племянника первого секретаря Посольства Украины в Великобритании, которого избили полицейские и потребовали от него признаться в краже автомобиля.
Тэги: прокуратура, полиция, избиение, пытки
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:56:41, Вчера [Материал]

Еслибы не родственник дипломата. то об этом никто и не узнал. У нас сплошь и рядом беспредел. Вон Петю Ярмака избили патрульная полиция . изувечили . а полицейские избивавшие Его так и работают. Да ещё пытаются вину перенести на пострадавшего. А до этого пытались вину переложить на полицию Житомира
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