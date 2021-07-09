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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 9 » 10:20:18

В Житомире задержали водителя маршрутки, который был «под кайфом» и спешил на работу

Сегодня, 10:20:18 175 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали водителя маршрутки, который был «под кайфом» и спешил на работу

 Утром 9 июня в Житомире патрульные за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. Как выяснилось, его водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Инспекторы патрульной полиции на улице Михаила Грушевского остановили автомобиль Peugeot. Во время общения с водителем и проверки документов последнего, патрульные обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения гражданин предложил патрульным неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.


Как пояснил мужчина, он работает водителем маршрутного транспортного средства и спешил на выполнение первого рейса.

По информации полиции, от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. В дальнейшем патрульные осуществили поверхностную проверку гражданина и обнаружили 4 свертка с веществами, вероятно, наркотического происхождения.

Фото: патрульная полиция


"На место остановки транспортного средства патрульные вызвали следователей для фиксации факта предоставления неправомерной выгоды и изъятия свертков с веществами, вероятно, наркотического происхождения", - сообщила патрульная полиция Житомирской области.
Тэги: водитель, наркотики, Житомир, полиция
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