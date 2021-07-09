В Житомире задержали водителя маршрутки, который был «под кайфом» и спешил на работу

Утром 9 июня в Житомире патрульные за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. Как выяснилось, его водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Инспекторы патрульной полиции на улице Михаила Грушевского остановили автомобиль Peugeot. Во время общения с водителем и проверки документов последнего, патрульные обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения гражданин предложил патрульным неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.
Как пояснил мужчина, он работает водителем маршрутного транспортного средства и спешил на выполнение первого рейса.
По информации полиции, от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. В дальнейшем патрульные осуществили поверхностную проверку гражданина и обнаружили 4 свертка с веществами, вероятно, наркотического происхождения.
Фото: патрульная полиция
"На место остановки транспортного средства патрульные вызвали следователей для фиксации факта предоставления неправомерной выгоды и изъятия свертков с веществами, вероятно, наркотического происхождения"
, - сообщила патрульная полиция Житомирской области.