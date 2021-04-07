Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 7 » 16:12:36

Житомирянин, который устроил погоню с полицией и подорвал гранату, спокойно разгуливает по городу

Вчера, 16:23:36 1347 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин, который устроил погоню с полицией и подорвал гранату, спокойно разгуливает по городу

 35-летний предприниматель, который во время погони от полиции подорвался на гранате, сейчас спокойно разгуливает по Житомиру. По информации издания Житомир инфо, мужчин к тому же имеет положительный тест на коронавирус.

В полиции Житомирской области рассказали, что следователи подали в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения, но пока решения нет.
 

«Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура ходатайство поддержала, но еще решение судом не вынесено, а только суд может выбирать меру пресечения», - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.


Также в полиции отметили, если у мужчины действительно подтвержден коронавирус, то на него могут составить протокол за нарушение правил карантина. 
 

Предыстория


В ночь на 22 марта на Богунии нетрезвый водитель, угрожая полицейским гранатой, сам подорвался на взрывном устройстве.

Затем стало известно, что гранате подорвался 35-летний предприниматель. Ему сообщили о подозрении в незаконном ношении, приобретении, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 УК Украины).
Тэги: граната, Житомир, полиция, суд
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:43:02, Вчера [Материал]

Алла Ващенко у нас в Житомире представители горисполкома тоже гуляют на свободе и намного страшнее преступления они совершили. Примеру директор "Житомиртеплокомунэнэрго" Рогожин украл полтора миллиона, обыски в горисполкоме и дома, и почему вы не нервничаете? 22 марта 2021 суд Украины запретил торговать по адресу Проспект Незалежности 29. ЮПИДЖИ-АЗС . Но Горсовет Житомира не выполняет решение суда Украины. Кто они? Почему вы их до сих пор не выгнали со страны. раз они не выполняют законы Украины.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:19:26, Вчера [Материал]

не просто разгуливает, а демонстративно разгуливает
без всякого уважения....
Шурин
3 Aleksandr (Шурин)   • 20:25:45, Вчера [Материал]

а кого или что ему уважать? полиции нет, законов нет, на окружающих плевать...
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