Житомирянин, который устроил погоню с полицией и подорвал гранату, спокойно разгуливает по городу

35-летний предприниматель, который во время погони от полиции подорвался на гранате, сейчас спокойно разгуливает по Житомиру. По информации издания Житомир инфо
, мужчин к тому же имеет положительный тест на коронавирус.
В полиции Житомирской области рассказали, что следователи подали в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения, но пока решения нет.
«Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура ходатайство поддержала, но еще решение судом не вынесено, а только суд может выбирать меру пресечения», - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Также в полиции отметили, если у мужчины действительно подтвержден коронавирус, то на него могут составить протокол за нарушение правил карантина.
Предыстория
В ночь на 22 марта на Богунии нетрезвый водитель, угрожая полицейским гранатой, сам подорвался
на взрывном устройстве.
Затем стало известно, что гранате подорвался 35-летний предприниматель. Ему сообщили о подозрении
в незаконном ношении, приобретении, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 УК Украины).