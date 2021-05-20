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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 20 » 15:41:07

В Житомире возле суда мужчина избил полицейского: 3 месяца назад он бросался с ножом на прохожих

Сегодня, 15:41:07 616 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле суда мужчина избил полицейского: 3 месяца назад он бросался с ножом на прохожих

 В Житомире во время сопровождения в суд мужчина напал на следователя полиции и ударил его головой. Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции, нападавшим оказался мужчина, который в феврале бросался с ножом на житомирян.
 

"Следователи объявили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. А 19 мая судом должно было рассматриваться ходатайство полиции о проведении подозреваемому принудительной стационарной судебно-психиатрической экспертизы. В какой-то момент мужчина стал вести себя неадекватно и нанес удар головой следователю, который находился рядом", - рассказывают правоохранители.


В результате 27-летний полицейский получил травму лица.

Полицейские задержали мужчину и начали еще одно досудебное расследование по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.

"Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Законодательством умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет", - добавляют в полиции.

Напомним, в Житомире 18-летний парень, которого правоохранители доставили райотдел полиции, устроил драку с патрульным.
Тэги: полиция, Житомир, суд, нападение
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