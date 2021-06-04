Дело стрелка Захаренко: в Житомире жены убитых пришли в суд с их фото на футболках

Богунский районный суд Житомира сегодня рассматривает дело «житомирского стрелка» Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве 7 мужчин 22 мая 2020 года.
Сегодня, 4 июня, суд может завершить рассмотрение дела и вынести приговор, информирует издание «360 новини
», которое ведет прямую трансляцию из зала суда.
Сторона защиты настаивает на необходимой самообороне Захаренко.
Родственники погибших в версию стороны защиты не верят и просят суд заключить обвиняемого на пожизненный срок.
Жены убитых мужчин пришли с их фотографиями на футболках.
Предыстория
На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых.
По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
.
Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым
. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.
Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий
.
Две недели назад Анатолий Захаренко впервые выступил в суде
.