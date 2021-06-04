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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 4 » 13:51:58

Дело стрелка Захаренко: в Житомире жены убитых пришли в суд с их фото на футболках

Сегодня, 13:51:15 919 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело стрелка Захаренко: в Житомире жены убитых пришли в суд с их фото на футболках

 Богунский районный суд Житомира сегодня рассматривает дело «житомирского стрелка» Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве 7 мужчин 22 мая 2020 года.

Сегодня, 4 июня, суд может завершить рассмотрение дела и вынести приговор, информирует издание «360 новини», которое ведет прямую трансляцию из зала суда.



Сторона защиты настаивает на необходимой самообороне Захаренко.

Родственники погибших в версию стороны защиты не верят и просят суд заключить обвиняемого на пожизненный срок.

Жены убитых мужчин пришли с их фотографиями на футболках.


 

Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.

Две недели назад Анатолий Захаренко впервые выступил в суде.
Тэги: Захаренко, массовое убийство, суд, полиция, Житомир
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