«Житомирского стрелка» Анатолия Захаренко привезли в суд: подробности и фото

В понедельник, 2 августа, в Житомире продолжилось рассмотрение дела "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, который в прошлом году расстрелял семерых мужчин.
Подозреваемому сначала без его участия на заседании продолжили меру пресечения, а затем привели в зал Богунского райсуда, передает "Обозреватель
".
Известно, что в деле произошла смена коллегии судей. Поэтому адвокаты предполагали возможность начала нового рассмотрения, но окончательный вердикт не был принят.
Сначала на заседании рассматривался вопрос только о продлении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Сторона защиты настаивала на том, что в день убийства Захаренко действовал в рамках самообороны.
Под зданием суда, где проходило заседание, активисты требовали наказать "житомирского стрелка".
Люди развесили плакаты с надписями: "Вбивцю ветерана АТО на довічне", "Не дозволимо вбивці симулювати", "Захаренко має відповісти за вбивство".
Фото: Обозреватель
Предыстория
На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых.
По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
.
Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым
. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.
Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий
.
В мае 2021-го Анатолий Захаренко впервые выступил в суде
.