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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 2 » 13:13:17

«Житомирского стрелка» Анатолия Захаренко привезли в суд: подробности и фото

Вчера, 13:13:17 1075 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Житомирского стрелка» Анатолия Захаренко привезли в суд: подробности и фото

 В понедельник, 2 августа, в Житомире продолжилось рассмотрение дела "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, который в прошлом году расстрелял семерых мужчин. 

Подозреваемому сначала без его участия на заседании продолжили меру пресечения, а затем привели в зал Богунского райсуда, передает "Обозреватель".



Известно, что в деле произошла смена коллегии судей. Поэтому адвокаты предполагали возможность начала нового рассмотрения, но окончательный вердикт не был принят.

Сначала на заседании рассматривался вопрос только о продлении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Сторона защиты настаивала на том, что в день убийства Захаренко действовал в рамках самообороны.





Под зданием суда, где проходило заседание, активисты требовали наказать "житомирского стрелка".

Люди развесили плакаты с надписями: "Вбивцю ветерана АТО на довічне", "Не дозволимо вбивці симулювати", "Захаренко має відповісти за вбивство".

Фото: Обозреватель


Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.

В мае 2021-го Анатолий Захаренко впервые выступил в суде.
Тэги: массовое убийство, Житомир, суд, Захаренко
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