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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 24 » 08:59:46

«Житомирский стрелок» Анатолий Захаренко на суде заявил, что защитники не дают ему сказать правду

Сегодня, 08:59:46 1021 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Житомирский стрелок» Анатолий Захаренко на суде заявил, что защитники не дают ему сказать правду

 23 ноября в Богунском районном суде Житомира продолжили рассмотрение дела "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, обвиняемого в убийстве семи человек.

Как сообщает "Суспільне", на суд не явился представитель потерпевших Ярослав Ильяш, поэтому по согласованию всех сторон решили не проводить следствие, то есть не рассматривать дело по существу.



Суд постановил отложить рассмотрение дела на 3 декабря и предоставить для ознакомления защитнику обвиняемого все необходимые документы.

Также на заседании Анатолий Захаренко сделал заявление, сказав, что защитники не дают ему сказать правду о том, почему с места преступления исчезло оружие. Захаренко говорит, что будет подавать в Европейский суд заявление с жалобой на пытки, а также будет жаловаться на бездействие прокурора.



Прокурор Валерий Сагадин сказал, что 26 ноября истекает срок содержания Захаренко под стражей, поэтому прокурор хлопочет, чтобы Захаренко продлили содержание под стражей еще на 60 суток.

Суд постановил, что новую меру пресечения Анатолию Захаренко будут выбирать 24 ноября.

Фото: Суспільне
 

Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захаренко признали вменяемым. Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.

В мае 2021-го Анатолий Захаренко впервые выступил в суде.
Тэги: суд, Захаренко, Житомир
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Комментариев: 9
predi
1 predi (predi)   • 16:56:52, Сегодня [Материал]

Цей кацап претендує на якусь справедливість?
А нехай скаже по якому праву він вбивав сонних беззахисних людей, котрі йому довірились і жодним чином не могли здіснити опору вбивці!
Цей подонок повинен отримати пожиттеве, а краще публічну казнь через повішення, але на жаль цих поребриковських одержимих захищає закон від такої дії. Це ничтожество не має права на існування серед людей.-
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:23:15, Сегодня [Материал]

Перестань, мужчина застосував самооборону. Итог: минус 7 наркоманов, которые приехали к нему на участок почему-то с огнестрельным оружием.
predi
3 predi (predi)   • 17:44:24, Сегодня [Материал]

Кацап. А до чого тут вогнепальна зброя потерпілих, коли їх, сонних, перестріляли коли вони мирно спали довірившісь озвірілому вбивці?
Я знаю що ти наркоман і пропойця. А в тебе є висновки експертизи що пострадалі були наркоманами? Бо в матеріалах суду цього нема.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:47:06, Сегодня [Материал]

Зачем ты, хохляцкий алкаш, оправдываешь вооруженных наркоманов? Бандитская солидарность?
predi
5 predi (predi)   • 17:54:10, Сегодня [Материал]

Ти помилився країною алкаш . Алкаші, наркомани і вбивці в поребрику.
Це неадкватне бидло вбивць не тільки тут, а і на сході, і це визнано всіма розвинутими країнами.
Хотя бидло котрому я несу цей персент ніколи не зрозуміє свій стан бо воно їм є.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:00:41, Сегодня [Материал]

Не-не, тут ошибок быть не может, раз ты алкаш, значит всё верно идентифицировано - ты укрбыдло, защитник бандитов и наркоманов, таких же быдло как и ты.
predi
7 predi (predi)   • 18:23:42, Сегодня [Материал]

Те що кожний кацап це тупорилий неадекват і потомственний вбивця знають вже всі і навіть малюють рило свині щоб це бидло йшло мимо.
Але давай ствердження і висновки експертизи що пострадалі були наркоманами як ти це стверджуєш. І чому озвірілий кацап вбивав сплячих людей? Поясни яку загрозу сплячий чоловік мав для вбивці? А русішешвайн?
TerminatorUA
8 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:33:15, Сегодня [Материал]

Ну ты ж хохол, а значит существо дебильное, поэтому объяснять тебе не имеет смысла, вследствии отсутствия мозга как такового у тебя, ты всё равно ничего не поймёшь. Иди лучше накати, алкаш.
predi
9 predi (predi)   • 18:52:01, Сегодня [Материал]

Не, не зливайся і не увиливай від заданих питань.
Повторю,алкаш бо вже не бачиш навіть букв із за стакана:
Але давай ствердження і висновки експертизи що пострадалі були наркоманами як ти це стверджуєш. І чому озвірілий кацап вбивав сплячих людей? Поясни яку загрозу сплячий чоловік мав для вбивці? А русішешвайн?
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