Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. «Житомирский стрелок» Анатолий Захаренко на суде заявил, что защитники не дают ему сказать правду - 24 Ноября 2021