«Житомирский стрелок» Анатолий Захаренко на суде заявил, что защитники не дают ему сказать правду

23 ноября в Богунском районном суде Житомира продолжили рассмотрение дела "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, обвиняемого в убийстве семи человек.
Как сообщает "Суспільне
", на суд не явился представитель потерпевших Ярослав Ильяш, поэтому по согласованию всех сторон решили не проводить следствие, то есть не рассматривать дело по существу.
Суд постановил отложить рассмотрение дела на 3 декабря и предоставить для ознакомления защитнику обвиняемого все необходимые документы.
Также на заседании Анатолий Захаренко сделал заявление, сказав, что защитники не дают ему сказать правду о том, почему с места преступления исчезло оружие. Захаренко говорит, что будет подавать в Европейский суд заявление с жалобой на пытки, а также будет жаловаться на бездействие прокурора.
Прокурор Валерий Сагадин сказал, что 26 ноября истекает срок содержания Захаренко под стражей, поэтому прокурор хлопочет, чтобы Захаренко продлили содержание под стражей еще на 60 суток.
Суд постановил, что новую меру пресечения Анатолию Захаренко будут выбирать 24 ноября.
Фото: Суспільне
Предыстория
На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых.
По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
.
Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захаренко признали вменяемым
. Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.
Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий
.
В мае 2021-го Анатолий Захаренко впервые выступил в суде
.