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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 14 » 14:50:12

Дело Попельнянского стрелка: обвиняемого Захаренко госпитализировали из зала суда. ФОТО

Вчера, 14:50:12 1338 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело Попельнянского стрелка: обвиняемого Захаренко госпитализировали из зала суда. ФОТО

 14 января в Житомире в помещении Богунского районного суда продолжили рассматривать дело об убийстве семи человек. В совершении преступления обвиняется Анатолий Захаренко.

Как сообщает "Суспільне", сначала суд допросил эксперта относительно разъяснения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Адвокат обвиняемого Андрей Шкварок сказал, что сторона защиты инициировала проведение повторного допроса экспертов по выводам судмедэкспертиз. Адвокат говорит, что защита выявила разногласия в постановлении о назначении судмедэкспертизы и предоставленных выводах судмедэкспертиз по поводу погибших. Поэтому в течение судебных заседаний планируют провести допросы экспертов по всем выводам судмедэкспертиз.



Впоследствии допрос эксперта прервали из-за плохого самочувствия обвиняемого Анатолия Захаренко – ему вызвали "скорую".

Медики сделали мужчине укол для понижения давления и забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

Суд отложил рассмотрение дела до 11 часов 17 января.

Фото: Суспільне
 

Что известно


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захаренко признали вменяемым. Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.

В мае 2021-го Захаренко впервые выступил в суде.

23 ноября Анатолий Захаренко сделал заявление, сказав, что защитники не дают ему сказать правду.
Тэги: суд, Житомир, Захаренко
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Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 15:21:57, Вчера [Материал]

козел завалил нормальных мужиков, теперь под дохляка косит.
bender123
2 vasya (bender123)   • 15:45:40, Вчера [Материал]

как и ожидалось ведут дело к единственному возможному исходу который устроит всех кроме обвиняемого, а именно - смерть обвиняемого до приговора, чтобы на этом основании закрыть дело.

ведь сейчас система в тупике - оправдать не могут, хотя это явно самооборона была, и осудить не могут по тем же причинам собственно бо дело все рассыпается.

на самом деле ситуация сложная, будут мариновать человека пока он не помрет и судя по всему они идут верной дорогой
melan
3 melan (melan)   • 16:01:58, Вчера [Материал]

Вася с праздником тебя. Но сам думай головой, какая самооборона, пострелять спящих людей??? Не гони беса.
bender123
4 vasya (bender123)   • 16:10:46, Вчера [Материал]

я видел фотки с места, люди одетые в комуфляж, везде автоматическое оружие привезенное с собой на рыбалку, алкоголь и наркота. + задержание на взятке чинуши, и как итог показания самого обвиняемого которые всю картину как пазл складывают и показания единственного свидетеля которого просто отпустили не трогали. я не навязываю свое мнение, но версия стороны обвинения не выдерживает критики ваще от слова совсем
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:38:21, Вчера [Материал]

Нормально так и правильно мужчина покрошил бандитов. Отпустите его уже наконец-то. Он просто застосував самооборону
predi
6 predi (predi)   • 21:08:57, Вчера [Материал]

цього кацапського підара потрібно не лікувати, а запроторити в одиночку і тримати там доки не здохне в самих тяжких муках!
А ці полуумні закиди хворих на голову поребриковських ослів типу bender123,TerminatorUA про "самооборону" не слід приймати за увагу бо всі експертизи визнали що ніякої самооборони не було, а був свідомий і підготовлений заздалегідь злочин і людей розстрілювали свідомо в безпомічному стані в той час як вони спали.
То ж правий був Павлов: "«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
Кацапи це визнані дебіли і цим все сказано.
FED8
7 FED8 (FED8)   • 21:41:25, Вчера [Материал]

А predi с новогоднего запоя вышел.
predi
8 predi (predi)   • 21:58:53, Вчера [Материал]

А ти кацапе ще до цих пір не вийшов з запою чи в тебе ця акція безстрокова?
То це ти тусуєшся так?
https://www.youtube.com/watch?v=YuRJEDXLFu4
Дебіли млять.
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