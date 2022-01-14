Дело Попельнянского стрелка: обвиняемого Захаренко госпитализировали из зала суда. ФОТО

14 января в Житомире в помещении Богунского районного суда продолжили рассматривать дело об убийстве семи человек. В совершении преступления обвиняется Анатолий Захаренко.
Как сообщает "Суспільне
", сначала суд допросил эксперта относительно разъяснения выводов судебно-медицинской экспертизы.
Адвокат обвиняемого Андрей Шкварок сказал, что сторона защиты инициировала проведение повторного допроса экспертов по выводам судмедэкспертиз. Адвокат говорит, что защита выявила разногласия в постановлении о назначении судмедэкспертизы и предоставленных выводах судмедэкспертиз по поводу погибших. Поэтому в течение судебных заседаний планируют провести допросы экспертов по всем выводам судмедэкспертиз.
Впоследствии допрос эксперта прервали из-за плохого самочувствия обвиняемого Анатолия Захаренко – ему вызвали "скорую".
Медики сделали мужчине укол для понижения давления и забрали в больницу для оказания медицинской помощи.
Суд отложил рассмотрение дела до 11 часов 17 января.
Фото: Суспільне
Что известно
На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых.
По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
.
Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захаренко признали вменяемым
. Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.
Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий
.
В мае 2021-го Захаренко впервые выступил в суде
.
23 ноября Анатолий Захаренко сделал заявление, сказав, что защитники не дают ему сказать правду
.