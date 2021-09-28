Житомирский суд продолжает рассмотрение дела о массовом расстреле: Захаренко оставили под стражей еще на 60 дней

27 сентября в Королёвском районном суде проходило очередное заседание по делу стрелка из Попельнянщины, на котором подсудимому Анатолию Захаренко должны были переизбрать меру пресечения.
Захаренко заявил об очередной смене своего адвоката, потому что предыдущие защитники, по его словам, сотрудничали с прокуратурой, информирует "Суспільне".
Судебное заседание, которое было назначено на 16:00, началось с опозданием почти на час. Около 17:00 в зал привели подсудимого.
Прокурор заявил ходатайство о продлении подсудимому меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Анатолия Захаренко просил домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья своего подзащитного.
Захаренко тоже выступил против содержания под стражей, сказав, что он требует оперативного вмешательства, а потому, что его держат под стражей, его не могут доставить в больницу.
Судьи поддержали ходатайство прокурора и приняли решение оставить подсудимого под стражей еще на 60 дней.
Пострадавшие и их представитель не явились на заседание суда, поэтому рассмотрение дела по существу перенесли на 11 часов утра 9 ноября. Также рассмотрение по существу перенесли, потому что с делом должен ознакомиться новый адвокат подсудимого Андрей Шкварко.