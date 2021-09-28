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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 28 » 08:32:45

Житомирский суд продолжает рассмотрение дела о массовом расстреле: Захаренко оставили под стражей еще на 60 дней

Сегодня, 08:32:05 796 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд продолжает рассмотрение дела о массовом расстреле: Захаренко оставили под стражей еще на 60 дней

 27 сентября в Королёвском районном суде проходило очередное заседание по делу стрелка из Попельнянщины, на котором подсудимому Анатолию Захаренко должны были переизбрать меру пресечения.

Захаренко заявил об очередной смене своего адвоката, потому что предыдущие защитники, по его словам, сотрудничали с прокуратурой, информирует "Суспільне".

Судебное заседание, которое было назначено на 16:00, началось с опозданием почти на час. Около 17:00 в зал привели подсудимого.

Прокурор заявил ходатайство о продлении подсудимому меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Анатолия Захаренко просил домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья своего подзащитного. 

Захаренко тоже выступил против содержания под стражей, сказав, что он требует оперативного вмешательства, а потому, что его держат под стражей, его не могут доставить в больницу.

Судьи поддержали ходатайство прокурора и приняли решение оставить подсудимого под стражей еще на 60 дней.

Пострадавшие и их представитель не явились на заседание суда, поэтому рассмотрение дела по существу перенесли на 11 часов утра 9 ноября. Также рассмотрение по существу перенесли, потому что с делом должен ознакомиться новый адвокат подсудимого Андрей Шкварко.
 
 

Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захаренко признали вменяемым. Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.

В мае 2021-го Анатолий Захаренко впервые выступил в суде.
Тэги: суд, Житомир, Захаренко, массовое убийство
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Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 09:23:33, Сегодня [Материал]

кажется дело зашло в тупик.. просто тянут резинку, видать предъявить ему нечего.. теперь никто не знает что с этой ситуацией делать, и отпустить вроде хз как и посадить вроде нет за что.. и резонанс большой в обществе. надеются что он просто помрет в сизо и все само собой решится тогда
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 09:23:59, Сегодня [Материал]

Сколько можно держать бедолагу под стражей? Дайте ему браслет и отправьте домой.
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