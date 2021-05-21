Решил защищаться: обвиняемый в убийстве 7 человек Анатолий Захаренко впервые выступил в суде. ВИДЕО

Предприниматель Анатолий Захаренко, который расстрелял год назад в селе Новоселица на Житомирщине целую компанию друзей-киевлян, среди которых были нацгвардейцы и участники АТО, впервые выступил в суде.
Как сообщают "Надзвичайні новини", сейчас мужчина в предынфарктном состоянии. По словам адвоката, который его защищает, он отказался от госпитализации, чтобы не затягивать судебное разбирательство, чтобы он мог предоставить показания.
Анатолий Захаренко был знаком с несколькими погибшими и не раз принимал их на отдых и ночлег в своих гостевых домиках. Рассказывает, что стиль жизни этих людей ему не нравился, хотя он принимал всех.
"Они воюют, у них психика нарушена ... Там половина из них - конченые наркоманы. Всегда когда приезжали - курили бульбуляторы", - рассказал на суде Захаренко.
В тот день двое знакомых ему мужчин привезли шесть незнакомцев без предупреждения, праздновали день рождения.
"Как раз в тот день Захаренко сдал следователям ГБР местного руководителя полиции, потому что тот требовал ежемесячную дань. Копа взяли с поличным, целый день продолжались следственные действия. В тот же вечер к хозяину пруда и приехали незваные гости. Когда большинство гостей ушли спать с одним из гостей у хозяина произошел серьезный разговор. Он упрекнул, что он сдал полицейского со взяткой, и заявил, что Захаренко должен на следующее утро написать заявление в полицию, что он одолжил деньги. На отказ делать это мужчина услышал: "Ты сам себе подписал приговор", - говорится в сюжете.
Захаренко уверяет, что гости стреляли в него первые. Тогда он побежал за ружьем и решил защищаться. После кровавого побоища мужчина сам вызвал полицию.
Объявить свое решение судьи планируют уже в следующем месяце.