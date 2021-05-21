Решил защищаться: обвиняемый в убийстве 7 человек Анатолий Захаренко впервые выступил в суде. ВИДЕО

"Как раз в тот день Захаренко сдал следователям ГБР местного руководителя полиции, потому что тот требовал ежемесячную дань. Копа взяли с поличным, целый день продолжались следственные действия. В тот же вечер к хозяину пруда и приехали незваные гости. Когда большинство гостей ушли спать с одним из гостей у хозяина произошел серьезный разговор. Он упрекнул, что он сдал полицейского со взяткой, и заявил, что Захаренко должен на следующее утро написать заявление в полицию, что он одолжил деньги. На отказ делать это мужчина услышал: "Ты сам себе подписал приговор", - говорится в сюжете.