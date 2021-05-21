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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 21 » 15:55:40

Решил защищаться: обвиняемый в убийстве 7 человек Анатолий Захаренко впервые выступил в суде. ВИДЕО

Сегодня, 15:55:31 942 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Решил защищаться: обвиняемый в убийстве 7 человек Анатолий Захаренко впервые выступил в суде. ВИДЕО

 Предприниматель Анатолий Захаренко, который расстрелял год назад в селе Новоселица на Житомирщине целую компанию друзей-киевлян, среди которых были нацгвардейцы и участники АТО, впервые выступил в суде.

Как сообщают "Надзвичайні новини", сейчас мужчина в предынфарктном состоянии. По словам адвоката, который его защищает, он отказался от госпитализации, чтобы не затягивать судебное разбирательство, чтобы он мог предоставить показания.

Анатолий Захаренко был знаком с несколькими погибшими и не раз принимал их на отдых и ночлег в своих гостевых домиках. Рассказывает, что стиль жизни этих людей ему не нравился, хотя он принимал всех.
 

"Они воюют, у них психика нарушена ... Там половина из них - конченые наркоманы. Всегда когда приезжали - курили бульбуляторы", - рассказал на суде Захаренко.

 

В тот день двое знакомых ему мужчин привезли шесть незнакомцев без предупреждения, праздновали день рождения.
 

"Как раз в тот день Захаренко сдал следователям ГБР местного руководителя полиции, потому что тот требовал ежемесячную дань. Копа взяли с поличным, целый день продолжались следственные действия. В тот же вечер к хозяину пруда и приехали незваные гости. Когда большинство гостей ушли спать с одним из гостей у хозяина произошел серьезный разговор. Он упрекнул, что он сдал полицейского со взяткой, и заявил, что Захаренко должен на следующее утро написать заявление в полицию, что он одолжил деньги. На отказ делать это мужчина услышал: "Ты сам себе подписал приговор", - говорится в сюжете.


Захаренко уверяет, что гости стреляли в него первые. Тогда он побежал за ружьем и решил защищаться. После кровавого побоища мужчина сам вызвал полицию.

Объявить свое решение судьи планируют уже в следующем месяце.
 

Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве. 

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.

Вадим Федюнин, который выжил во время стрельбы в Новоселице, на суде рассказал свою версию событий.
Тэги: полиция, суд Житомирщина, массовое убийство, ЗАХАРЧЕНКО
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:17:52, Сегодня [Материал]

Как мёртвые могли по нём стрелять? Застрелил спящих людей нивчём не .винных и безпречины. У Шёрлока Холмса : " Даже у сумашедших есть причины, чтобы что-то делать"
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 20:23:31, Сегодня [Материал]

А вот эти мёртвые зачем к нему приехали с огнестрельным оружием?
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