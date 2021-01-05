Массовое убийство возле пруда: стали известны новые подробности в деле Захарченко

Один из семи убитых на пруду в Новоселице в Житомирской области Роман Ханенко арендовал водоем рядом с местом происшествия. Об этом на заседании Богунского районного суда Житомира рассказала супруга погибшего Елена Ханенко, сообщает Укринформ
.
По ее словам, мужчина арендовал соседний пруд с тем, который находился в аренде подозреваемого в массовом убийстве Анатолия Захаренко. Она добавила, что Ханенко имел документы на водоем до 2022 года. Расстояние между двумя прудами составляет ориентировочно 500 метров.
Потерпевшая отметила, что знала обвиняемого и познакомилась с ним, когда с мужем ездила посмотреть на пруд.
Ханенко говорит, что у ее мужа были три единицы зарегистрированного оружия, но брал ли его с собой, не знает.
По словам женщины, компания поехала на пруд в Новоселицу, чтобы отпраздновать день рождения ее мужа, который был 17 мая. Потерпевшая добавила, что Ханенко был застрахован. Инцидент признан страховым случаем, и она уже получила страховую выплату.
В суде планировали допросить свидетеля Вадима Федюнина, который единственный из компании остался жив, но он не прибыл на заседание по состоянию здоровья. Поэтому суд отложил рассмотрение дела на 10 февраля.
Суд продлил Захаренко содержания под стражей до 4 марта.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Таких друзей за х...й и в музей! Приехать на алко-нарко-пати со стволами и не пошмалять - это не по-пацанячьи как-кто... Ну, а кто не спрятался - никто не виноват!
Жизнь-она штука... короткая. Даже у хероев.
Тож тоді і зрозуміла логіка тупіна коли кремлівські фашисти хором звинувачують потерпілу Україну в чомусь винною, в той час коли на нас напало озвіріле стадо руських нацистів, вбивши більше 14 тис. безневинних українців і окупувавши її території . Доходить до абсурду, що Україна ніби сама себе окупувала. Логіка достойна одвічних нацистських ідіотів.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
Краще і не скажеш.