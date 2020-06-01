«Вложил в руки охотничье оружие»: Геращенко рассказал новые детали о бойне на Житомирщине

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской ранее отсидел около семи лет за тяжкое преступление.
Об этом Геращенко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня
" .
Он сообщил, что по данным следствия, Анатолий Захаренко 1962 г.р., родился в Российской Федерации, и именно там во времена СССР получил срок около семи лет за совершение тяжкого преступления. Также он неоднократно агрессивно вел себя под влиянием алкоголя.
"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь человек, которые приехали к нему в гости. Трое погибших были застрелены спящими, что полностью дезавуирует свидетельство Захаренко. Дезавуирует это также свидетельство единственного выжившего свидетеля", - сказал Геращенко.
Он добавил, что судя по словам свидетеля и данных следствия, уже после смерти гостей, приехавших к нему, подозреваемый вложил в руки охотничье оружие, с которым они приехали, для того, чтобы показать, что ему якобы была угроза.
"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать", - отметил Геращенко.
По словам замминистра, за подобное преступление (убийство 2 и более человек – Ред.) УК Украины предусмотрена возможность пожизненного заключения. Также по Захаренко будет проводится судебно-психиатрическая экспертиза.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве
. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Ну да, на рыбалку все ездят с оружием. Или следствие не знало такого факта?
Имхо, уже за этот факт всем участникам светит уголовка, как нарушение факта хранения оружия. К счастью - некоторым посмертно :)
Чем больше неадекватов - тем меньше неадекватов.
Так, він окрім всього приготував таку кількість набоїв і з такою картеччю (може іжаканом) що можливо було забезпечити не одну бригаду мисливців і сміливо йти на медведя.
А про інсценування ним місця злочину це вже тут говорилось.
І якби не чудом виживший свідок, котрого він розшукував щоб добити, то правди про цей злочин ми ніколи так би і не дізналися.
"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать", - отметил Геращенко.
А про наркоту Геращенко почему не сказал? Как то все в одни ворота ИМХО.
Бо частина загиблих взагалі не вживала алкоголь.
Так, в одні ворота, бо 7 загиблих і здравствуйщий коцапський алкаш.
И ЗАЧЕМ "АК" НА РЫБАЛКЕ, черт возьми? Кто-то вообще может объяснить?
І чому він приніс на став свою зброю з тими набоями, котрі не пригодні для полювання в даній місцевості, а пригодні для вбивства людей і чому були в такій великій кількості?
Відповідь одна!
Зарані готувався, склав ретельний план, втерся в довіру, загиблі від нього ніяких одіванок не чекали і цей ублюдок цинічно розстріляв безоружних людей.
А особисту і мисливську зброю ношу де хочу і коли хочу і законом це не забороняється.
Правда деякі коцапські неадеквати до цих пір не розібрались і пишуть про якісь "калашнікові" і САУ на стінках будівлі.
Але це їх рівень профанства і вони чітко вписуються в рамки потурмаків! І це факт.
Хотя судя из новостей все взяточники. насильники, убийцы и прочие оборотни, ВСЕ носят или носили пагоны, не важно в какой структуре.
Калаш на фото - это факт, а не выдумка кого-либо.Здесь, на сайте есть, можете глянуть.
И не надо приплетать везде Путина, даже если он Хуйло.
Неадекват, порешивший этих семерых, и до этого со стволом бегал. Скорее всего просто из тех, у кого планка падает после второго стакана от малейшего толчка.
а как насчёт захысныка, который на днях в Штатах решил фурой толпу негров переехать? Как там с планкой.
"получил срок около семи лет" - судья так и сказал на оглашении приговора - "Приговаривается к лишению свободы на срок около семи лет с отбыванием..."
"Также он неоднократно агрессивно вел себя под влиянием алкоголя."
А вот его односельчане говорят, что он вообще не пил, у него были проблемы с сердцем и стоял искусственный клапан.