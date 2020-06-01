Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    03:01:22
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 1 » 11:44:24

«Вложил в руки охотничье оружие»: Геращенко рассказал новые детали о бойне на Житомирщине

Вчера, 12:10:25 2736 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Вложил в руки охотничье оружие»: Геращенко рассказал новые детали о бойне на Житомирщине

 Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской ранее отсидел около семи лет за тяжкое преступление.

Об этом Геращенко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .

Он сообщил, что по данным следствия, Анатолий Захаренко 1962 г.р., родился в Российской Федерации, и именно там во времена СССР получил срок около семи лет за совершение тяжкого преступления. Также он неоднократно агрессивно вел себя под влиянием алкоголя.
 

"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь человек, которые приехали к нему в гости. Трое погибших были застрелены спящими,  что полностью дезавуирует свидетельство Захаренко.  Дезавуирует это также свидетельство единственного выжившего свидетеля", - сказал Геращенко.


Он добавил, что судя по словам свидетеля и данных следствия, уже после смерти гостей, приехавших к нему, подозреваемый вложил в руки охотничье оружие, с которым они приехали, для того, чтобы показать, что ему якобы была угроза.
 

"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать", - отметил Геращенко.


По словам замминистра, за подобное преступление (убийство 2 и более человек – Ред.) УК Украины предусмотрена возможность пожизненного заключения. Также по Захаренко будет проводится судебно-психиатрическая экспертиза.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: полиция, бойня, стрелок, массовое убийство
Комментариев: 12
starix
1 max starkov (starix)   • 12:17:37, Вчера [Материал]
+1

"подозреваемый вложил в руки охотничье оружие, с которой они приехали, для того"

Ну да, на рыбалку все ездят с оружием. Или следствие не знало такого факта?
Имхо, уже за этот факт всем участникам светит уголовка, как нарушение факта хранения оружия. К счастью - некоторым посмертно :)

Чем больше неадекватов - тем меньше неадекватов.
predi
4 predi (predi)   • 13:59:10, Вчера [Материал]
0

Це ти про вбивцю?
Так, він окрім всього приготував таку кількість набоїв і з такою картеччю (може іжаканом) що можливо було забезпечити не одну бригаду мисливців і сміливо йти на медведя.
А про інсценування ним місця злочину це вже тут говорилось.
І якби не чудом виживший свідок, котрого він розшукував щоб добити, то правди про цей злочин ми ніколи так би і не дізналися.
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 13:43:11, Вчера [Материал]
+5

"Я лучше на звезды повтыкаю". Буду откровенным - травку покуривали все." http://zhzh.info/news/2020-05-29-43104

"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать", - отметил Геращенко.
А про наркоту Геращенко почему не сказал? Как то все в одни ворота ИМХО.
Zen_Garden
5 Yuri (Zen_Garden)   • 13:59:59, Вчера [Материал]
+5

Травка сама по себе безобидна, но в сочетании с алкоголем - лютый трэш.
predi
6 predi (predi)   • 14:01:35, Вчера [Материал]
-4

А шо, ця свиня російська про це не знала?.
Бо частина загиблих взагалі не вживала алкоголь.
predi
3 predi (predi)   • 13:53:29, Вчера [Материал]
-2

"Как то все в одни ворота".
Так, в одні ворота, бо 7 загиблих і здравствуйщий коцапський алкаш.
Dmitry
7 Dmitry (Dmitry)   • 14:31:12, Вчера [Материал]
-4

Судя по всему, боевая подготовка у кацапского алкаша много лучше чем у действующих украинских военных, кто-то из которых даже на рыбалку(!!!) приехал с "калашниковым", настолько сроднился со стволом на передовой.
И ЗАЧЕМ "АК" НА РЫБАЛКЕ, черт возьми? Кто-то вообще может объяснить?
predi
8 predi (predi)   • 15:10:19, Вчера [Материал]
+1

Вбивати безоружних і сплячих потрібна якась особлива підготовка?
І чому він приніс на став свою зброю з тими набоями, котрі не пригодні для полювання в даній місцевості, а пригодні для вбивства людей і чому були в такій великій кількості?
Відповідь одна!
Зарані готувався, склав ретельний план, втерся в довіру, загиблі від нього ніяких одіванок не чекали і цей ублюдок цинічно розстріляв безоружних людей.
А особисту і мисливську зброю ношу де хочу і коли хочу і законом це не забороняється.
Правда деякі коцапські неадеквати до цих пір не розібрались і пишуть про якісь "калашнікові" і САУ на стінках будівлі.
Але це їх рівень профанства і вони чітко вписуються в рамки потурмаків! І це факт.
kolia-68
11 kolia-608 (kolia-68)   • 19:25:08, Вчера [Материал]
+4

"А особисту і мисливську зброю ношу де хочу і коли хочу і законом це не забороняється." Так давайте ходить в магазины на базар, в парках, в кино с "калашами", что бы как то различать где обычные украинцы, а где "патриоты"
Хотя судя из новостей все взяточники. насильники, убийцы и прочие оборотни, ВСЕ носят или носили пагоны, не важно в какой структуре.
Dmitry
9 Dmitry (Dmitry)   • 15:32:58, Вчера [Материал]
-3

Безоружные женщины и дети - это одно. Действующие военные с передовой, из окопов - немного другое. Или вы их приравниваете, унижая наших воинов? Ваше право, но я такого не одобряю, хоть и высказал сомнение в их навыках.
Калаш на фото - это факт, а не выдумка кого-либо.Здесь, на сайте есть, можете глянуть.
И не надо приплетать везде Путина, даже если он Хуйло.
Неадекват, порешивший этих семерых, и до этого со стволом бегал. Скорее всего просто из тех, у кого планка падает после второго стакана от малейшего толчка.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 16:23:08, Вчера [Материал]
-2

чётко разложил.....
а как насчёт захысныка, который на днях в Штатах решил фурой толпу негров переехать? Как там с планкой.
Sams2
12 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:55:38, Вчера [Материал]
+1

Юрист Геращенко так и сыплет юридическими терминами.
"получил срок около семи лет" - судья так и сказал на оглашении приговора - "Приговаривается к лишению свободы на срок около семи лет с отбыванием..."

"Также он неоднократно агрессивно вел себя под влиянием алкоголя."
А вот его односельчане говорят, что он вообще не пил, у него были проблемы с сердцем и стоял искусственный клапан.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus