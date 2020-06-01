«Вложил в руки охотничье оружие»: Геращенко рассказал новые детали о бойне на Житомирщине

"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь человек, которые приехали к нему в гости. Трое погибших были застрелены спящими, что полностью дезавуирует свидетельство Захаренко. Дезавуирует это также свидетельство единственного выжившего свидетеля", - сказал Геращенко.

"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать", - отметил Геращенко.