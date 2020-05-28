Стрелок из Житомирской области ранее уже нападал с оружием на человека – адвокат

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте напал на односельчанина с ружьем, но избежал уголовной ответственности.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем
, который представляет интересы сестры одного из убитых.
"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.
Найем считает, что ему удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции".
"Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Трагедии можно было бы избежать. Если бы подозреваемый в убийстве семи человек осознал необратимость наказания", - заявил адвокат.
Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве
. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Это типичная ватная мразота у которой "инакомыслие", а вы должны уважать это животное и терпеть маслины с его ружья!
а потом взял зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей и пошёл громить сильраду.
В тих краях основна охота на птицю, тому і беруть відповідні набої з мілкою дробиною, котра не в змозі вбити людину якщо вона одіта і під покривалом.
Для цього потрібна чи картеч чи великі дробини котрими охотяться на ведмедя чи інших великих звірів і які чомусь були в його набоях.
Висновок очевидний-сплановане вбивство до якого він ретельно готувався.