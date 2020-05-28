Стрелок из Житомирской области ранее уже нападал с оружием на человека – адвокат

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.