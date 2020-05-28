Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28.05.2020    15:53:01
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 28 » 11:05:38

Стрелок из Житомирской области ранее уже нападал с оружием на человека – адвокат

Сегодня, 11:24:38 1087 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стрелок из Житомирской области ранее уже нападал с оружием на человека – адвокат

 Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте напал на односельчанина с ружьем, но избежал уголовной ответственности. 

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых. 
 

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.


Найем считает, что ему удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции".
 

"Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Трагедии можно было бы избежать. Если бы подозреваемый в убийстве семи человек осознал необратимость наказания", - заявил адвокат.

 

Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: адвокат, массовое убийство, стрелок
Комментариев: 8
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 11:31:13, Сегодня [Материал]
0

Вот что творит безнаказанность и попустительство когда дело заходит про отношение к руССким фашистам.
Это типичная ватная мразота у которой "инакомыслие", а вы должны уважать это животное и терпеть маслины с его ружья!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:39:30, Сегодня [Материал]
-1

напал на односельчанина с ружьем

а потом взял зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей и пошёл громить сильраду.
predi
3 predi (predi)   • 11:42:19, Сегодня [Материал]
-3

Іще одна цікава деталь котра доводить те, що він готовився до цього злочину!
В тих краях основна охота на птицю, тому і беруть відповідні набої з мілкою дробиною, котра не в змозі вбити людину якщо вона одіта і під покривалом.
Для цього потрібна чи картеч чи великі дробини котрими охотяться на ведмедя чи інших великих звірів і які чомусь були в його набоях.
Висновок очевидний-сплановане вбивство до якого він ретельно готувався.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 12:27:55, Сегодня [Материал]
+1

Осталось понять, зачем взяли автомат Калашникова с отключенной стрельбой очередями, калибра 7,62, официально именуемый "охотничьим карабином". На "мелкую птицу", медведя, или на человека?
Karab
7 Сергей (Karab)   • 14:17:40, Сегодня [Материал]
0

Сейчас Преди тебе расскажет...)
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 14:10:58, Сегодня [Материал]
0

Ничего себе, Эркюль Пуаро. Да с такими аргументами неудивительно что у нас и такое правосудие. Вам срочно в органы работать, у вас прямо талант!
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 12:26:14, Сегодня [Материал]
+3

что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции" - это тот руководитель который хотел взятку? и причина взятки не аренда ставка...а полицай промолчал о причине, а то бы еще одно дело завели за подлог... пожалуй пазлы истории складывается
Armen21
8 МАКС (Armen21)   • 15:16:06, Сегодня [Материал]
0

Є нова інформація від адвоката: підозрюванний раніше на танку , хтів розвалити будівлю сільради, але поліція закрила діло , бо танком виявився трактор, чи предмет схожий на нього:) Поки процес не буде відкритим, писати і заявляти можна , що завгодно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus